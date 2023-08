Mónica Pasqualotto recordó el embarazo que no pudo ser

Mónica Pasqualotto ha atravesado varios momentos difíciles en su búsqueda por convertirse en madre. La presentadora venezolana lamentó y recordó la pérdida de otro embarazo, que sería su tercer hijo.

“Ayer cerré los ojos imaginando cómo me sentiría cuando sonara la alarma del despertador y todavía oscuro no me cepillaría los dientes ni me bañaría para coger mi maleta de hospital y manejar hacia mi cesárea. Nada de eso sucedió. Para recordarme que la vida es así. Cambios en el guion de lo que escribes. Además, hoy mi cuerpo también habló para recordarme que no estoy embarazada”, comenzó escribiendo Pasqualotto en una publicación en su cuenta de Instagram.

El pasado mes de febrero, la venezolana anunció que estaba pasando por un proceso difícil debido a la pérdida de su bebé. Mónica y su esposo, Ralph Kinnard, hicieron la transferencia de un embrión que tenían congelado.

Diez días después, comenzaron algunos malestares, por lo que el médico le realizó un ultrasonido y se dieron cuenta de que no había latidos.

“Hoy cerraré los ojos y haré un ritual de despedida, de cierre de ciclo. Donde te imaginaré. Te daré rostro para dejarte libre. Mi bebé estrella. Mi quinta silla en la mesa de esta familia. Hoy dejaré atrás el imaginar semana a semana cómo estarías creciendo. Dejaré de pensar en ti cada vez que vea en el mercado una fruta que represente tu tamaño en mi vientre vacío”, continuó.

Asimismo, la locutora destacó que a partir de este día espera poder cerrar este ciclo y convertir a ese ser que no llegó a formarse por completo en un ángel que está en el cielo. “Ese que latió por 10 semanas y me brindó 10 semanas de ilusión y felicidad”, manifestó al respecto.

Mónica Pasqualotto apuntó y dejó claro que lo que escribía estaba como su corazón, sin coherencia en los tiempos de la narrativa. “Está escrito en este presente, pasado y futuro, todos mezclados en ahora”.

“Pensé que no iba a poder respirar. Que la mañana me iba a ahogar. Y aquí estoy respirando. Maquillándome para salir a la calle, como cualquier día”, señaló.

Y agregó: “Antes de salir, besé a mis hijos y dentro de mi dolor me sentí profundamente agradecida por el milagro de tenerlos”.

Como era de esperarse, la publicación generó reacciones de muchas figuras, quienes brindaron palabras de apoyo y aceptación.

“Solo quienes hemos perdido ese positivo anhelado sabemos ese sentimiento. Me veo ya reflejada en esas líneas que escribiste, leerlas hace que mi dolor se sienta más ligero. Ese dolor que el día a día no nos deja sentir pero que no se borra. Te abrazo fuerte”, escribió la actriz Paula Bevilacqua.

“Solo los que hemos pasado por esto sabemos exactamente lo que sientes. Te abrazo y te acompaño en la distancia. Dios tiene planes maravillosos para ustedes”, compartió Georgina Palacios.

“Te abrazo Mónica, como mujer y como madre. Te abrazo fuerte. Qué bella eres”, dijo Sonia Villamizar.

Mónica Pasqualotto se convirtió en madre por primera vez en el año 2010 de un niño llamado Marc, y tras varios años de luchar contra la infertilidad, logró quedar embarazada nuevamente, esta vez de una niña a quien ella y su esposo llamaron Clio.

Después de varios intentos, en 2019 la animadora y su pareja anunciaron que lamentablemente perdieron a una niña.

A través de su cuenta en Instagram, dijo que después de enterarse de que estaba esperando una niña, decidió hacerse una prueba de embarazo, pero el resultado fue negativo.

“Hoy recibí el resultado de la segunda prueba de sangre y en la mañana yo había decidido hacerme una prueba de embarazo, de orina, para tener el recuerdito, como tuve el recuerdito con Marc y me salió negativo hoy en la mañana”, dijo en ese entonces.

Mónica ha compartido con sus seguidores todo lo que ha sido este largo y duro camino. La pareja siempre ha tenido como bandera no rendirse y seguir intentándolo hasta lograrlo.