Mujer da a luz en el vestíbulo del hospital en Guárico (video)

Usuarios en las redes sociales informaron sobre un incidente de parto en la entrada de un hospital en Guárico, posiblemente debido a la falta de recursos en el centro de salud.

Según reportes, este incidente ocurrió en el Hospital Israel Ranuarez Balza, ubicado en dicha entidad, donde una mujer se vio obligada a dar a luz en el suelo de la entrada de ese lugar.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes, esta es la realidad del hospital Israel Ranuarez Balza #Guárico

Una mujer dio a luz a gemelos en la entrada del hospital, donde no se le brindó una atención adecuada. No hay camillas, el ascensor no funciona, y faltan insumos básicos. pic.twitter.com/gK1g2ZTYBT

