No existe ningún riesgo” para la fecha de las primarias: los organizadores aseguran que el cronograma va “en perfectas condiciones

Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), aseguró que van a coordinar con las regiones todo lo relacionado con los centros de votación.

“Todo esto que nosotros estamos haciendo lo hacemos dentro de unos márgenes que deja el cronograma para poder realizar la primaria el 22 de octubre”, afirmó Casal ante las interrogantes acerca de si la fecha para la consulta se mantiene.

“Realmente, nosotros como comisión nunca nos hemos planteado hasta ahora que esté en riesgo la fecha del 22 de octubre, no hemos considerado que esté en peligro esa fecha”, puntualizó Casal durante una rueda de prensa.

Ratificó que la contienda es “un ejercicio de derecho ciudadano, de participación, la Constitución indica que las autoridades deben favorecer el ejercicio de los derechos de participación política, y queremos pensar que esa va a ser la conducta de las autoridades en este tramo que nos falta por recorrer hasta el 22 de octubre”.

Sin embargo, aclaró: “nosotros no podemos garantizar que no habrá problemas, no está dentro de nuestras facultades, pero si queremos transitar ese camino de ejercicio de derechos”.

No obstante, también destacó que “en su oportunidad con interlocución con las autoridades locales respectivas para favorecer condiciones de seguridad y de respeto del desarrollo del proceso”, dijo.

Casal hizo esta acotación en relación con que las juntas regionales han sido las encargadas de organizar lo referido a los centros de votación, pero aún se desconoce cuáles serán, bajo la promesa de que cuentan con más de 3.500 recintos.

Los organizadores de las primarias han asegurado que van a pedir a las autoridades locales la protección de los recintos el día de la consulta.