Perú envió un contundente mensaje al Tren de Aragua

El coronel de la policía peruana, Víctor Revoredo, ha enviado un mensaje contundente a la banda criminal conocida como “El Tren de Aragua”, dejando claro que no tienen lugar en Perú.

En una entrevista, Revoredo afirmó que no tardarán en expulsar a todos los miembros de la banda del territorio nacional. Además, en el canal peruano Panamericana Televisión, el coronel señaló que esta banda criminal vivía en el país como fieras salvajes.

El jefe de la policía de Perú también envió un mensaje contundente al afirmar que se están preparando para enfrentar y neutralizar al Tren de Aragua “bajo cualquier costo”, incluso si eso implica dar la vida. Dejó claro que la ley, representada por la gloriosa Policía Nacional del Perú y las instituciones tutelares, es lo que prevalece en el país.

Revoredo mencionó a los integrantes de esta siniestra e irrecuperable organización criminal, como la señorita Wanda del Valle Bermúdez y Mamera, y aseguró que no tienen lugar en Perú bajo ningún costo. Manifestó que si Dios decide llevarlo a donde sea, estará dispuesto a darlo todo por su país. Afirmó que los policías nacionales no se amedrentan ante el Tren de Aragua y que no serán atemorizados por estos criminales irrecuperables.

Además, hizo un llamado a la población para que colabore con la policía y denuncie cualquier actividad sospechosa de manera inmediata. También solicitó a las autoridades agilizar los procesos judiciales y deportaciones de todos los miembros de esta banda criminal.

En resumen, el mensaje del coronel Víctor Revoredo es claro: no hay lugar para el Tren de Aragua en Perú y la policía está preparada para enfrentarlos y neutralizarlos bajo cualquier circunstancia.