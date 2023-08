Piden que una corte anule el decreto de Biden que restringe asilo a migrantes

Grupos que defienden a los inmigrantes han solicitado a una corte federal en California (EE.UU.) que prohíba al Gobierno del presidente Joe Biden devolver a los solicitantes de asilo que llegan a los puntos fronterizos para presentar sus casos sin una cita previa.

El Centro por los Derechos Constitucionales y el American Immigration Council (AIC) han presentado esta solicitud al Tribunal de Distrito Federal del sur de California, como parte de una demanda presentada en julio pasado en nombre de la Alianza Bridge Haitiana, la organización Al Otro Lado y nueve solicitantes de asilo, según informaron los abogados en un comunicado este jueves.

En mayo pasado, el Gobierno de Biden estableció nuevas reglas para el proceso de las solicitudes de asilo, que requieren que aquellos que buscan esta protección obtengan una cita a través de la aplicación CBP One para presentar su caso en un puerto de entrada de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Tanto los solicitantes de asilo como sus defensores han criticado esta medida argumentando que la obligación de obtener una cita “limita en gran medida” las opciones de los solicitantes.

Los demandantes han pedido a la corte que obligue a la Administración Biden a procesar a todos los solicitantes de asilo que se presenten en los puertos de entrada “independientemente de si tienen la suerte de obtener una cita en CBP One”.

La solicitud detalla las experiencias de los nueve solicitantes de asilo que no pudieron obtener citas en CBP One y fueron devueltos cuando se presentaron en los puertos de entrada.

La demanda argumenta que la negativa a darles acceso al proceso de asilo “contraviene las leyes estatutarias, constitucionales e internacionales”.

“El acceso al proceso de asilo no debe funcionar como un mostrador de comida rápida, donde obtienes un número y esperas tu sándwich”, dijo en un comunicado Nicole Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado. “Los refugiados no pueden permitirse esperar una cita en CBP One para salvar sus vidas, porque muchos de ellos están siendo perseguidos hasta la frontera”, agregó.