Portugal devolverá al Gobierno de Maduro los $1.500 millones que tenía retenidos en Novo Bank. El Gobierno de Portugal decidió devolver 1.500 millones de dólares pertenecientes a Venezuela. El dinero caería en los próximos días en las arcas del Gobierno de Nicolás Maduro.

«Gobierno de Portugal acaba de decidir que los mil quinientos millones que estaban en el Novo Bank sean devueltos al gobierno de Nicolás Maduro», dijo el periodista Vladimir Villegas en su cuenta de Twitter (X).

Asimismo, se preguntó si esta devolución del dinero que estaba en el Novo Bank de Portugal «¿será y coletazo de la reunión sobre Venezuela realizada en medio de la Cumbre UE-Celac?».

BONO DE $150 PARA TRABAJADORES PÚBLICOS Y PENSIONADOS

Una de las primeras personas en reaccionar fue el precandidato presidencial Henrique Capriles.

«No hay que dejar correr que este dinero vaya a tomar el camino de la corrupción. Para nosotros el tema del salario y la pensión es una lucha que acompañamos. No dejaremos de insistir por el salario y pensión de hambre que tenemos, nadie vive con 130 bolívares al mes», indicó.

«Yo estaba sacando la cuenta de $1.500 millones, que es una exigencia que debemos hacer. Desde aquí un llamado a todos los sindicatos y gremios que están en la lucha por reivindicaciones. Que ese dinero se disponga ya para que se dé un bono de $150 entre trabajadores y pensionados. Si sacamos la cuenta a 6 millones de personas, entre trabajadores y pensionados, estamos hablando de $975 millones», propuso.

Parte de la sentencia que ordena al Novo Bank a reintegrar los 1500 millones al gobierno de Venezuela . pic.twitter.com/Gsqjgpo8Tx — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) August 9, 2023

Destacó que este bono no resolvería la grave crisis económica, «pero sería un auxilio».

En este aspecto, hizo un llamado llamado a todos los trabajadores y a los sindicatos. «Que se exija que este dinero no termine en los bolsillos de la corrupción de quienes están en el poder. No olvidarlos $23.000 millones que se robaron de la industria petrolera del año 2020 a la fecha. Ya el Gobierno no habla de la corrupción, es obvio que no quieren que esto siga en el debate público».

NICOLÁS MADURO NO TENDRÁ ACCESO A ESE DINERO

Sin embargo, el diputado a la Asamblea Nacional de 2015, Carlos Paparoni, desmintió que Portugal vaya a enviar ese dinero a Nicolás Maduro.

«La protección sobre ese dinero del Bandes que se encuentra en el Novo Bank se basa en las acciones del Tesoro sobre el Bandes», dijo sin dar mayores detalles.

No obstante, fue enfático en recalcar que debido a las acciones de Estados Unidos, ese dinero de Venezuela no caerá en manos del chavismo.

«Mientras estas acciones existan Nicolás Maduro no tendrá acceso a esa plata», concluyó.

Texto de: caraotadigital