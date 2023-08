Rosales: Soy un jugador comprometido con el equipo

Roberto Rosales, experimentado lateral venezolano, ha firmado recientemente con el Sport Recife de la segunda división de Brasil, marcando así el inicio de una nueva aventura en su carrera. Después de 14 años desempeñándose en diversos equipos de Europa, como Bélgica, Países Bajos, España y Chipre, Rosales se une ahora al conjunto brasileño.

En una entrevista con el departamento de prensa del Sport Recife, Rosales expresó: “Soy un jugador de equipo. Siempre priorizo lo colectivo por encima de lo individual”. Esta mentalidad de trabajo en conjunto seguramente será de gran valor para el equipo.

El talentoso caraqueño ha tenido la oportunidad de jugar en distintas posiciones a lo largo de su carrera, lo cual le brinda una ventaja en este cambio de ambiente. “Mi posición natural es la de lateral derecho, pero he jugado por la izquierda. Cuando era más joven, mi juego era ofensivo, así que me puedo adaptar a donde me pidan”, afirmó Rosales.

Es importante destacar que el Sport Recife se encuentra actualmente en el primer puesto de la Serie B de Brasil, lo que les asegura su participación en el Brasileirao en la próxima temporada. Este logro demuestra la solidez del equipo y augura un futuro prometedor.

Con su incorporación al Sport Recife, Roberto Rosales espera contribuir con su experiencia y habilidades para ayudar al equipo a alcanzar sus metas. Sin duda, su presencia será un gran aporte para la defensa del conjunto brasileño.

¡Estaremos atentos a los próximos pasos de Roberto Rosales en esta nueva etapa de su carrera y le deseamos mucho éxito en su nuevo desafío en Brasil!