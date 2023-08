Giannis Antetokounmpo queda excluido del Mundial

Giannis Antetokounmpo no participará en el Mundial de baloncesto con la selección de Grecia, que comienza a finales de este mes. Así lo anunció la estrella de los Milwaukee Bucks a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

En el comunicado, Antetokounmpo informó que tanto él como sus asesores médicos han decidido que no está en condiciones de competir. El motivo es que aún no se ha recuperado por completo de la cirugía en la rodilla izquierda a la que se sometió a principios de este verano.

“Todo el mundo sabe que mi pasión y amor por mi selección nacional no ha cambiado ni cambiará nunca. Desde el final de mi temporada en la NBA, he estado empujando mi cuerpo al límite para ser el jugador que necesito ser (…). Pero después de meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico, está claro que no estoy preparado para competir al nivel que necesito para participar en el Mundial”, escribió Antetokounmpo.

Antetokounmpo se perdió 19 partidos de la temporada regular con los Bucks el año pasado, 11 de ellos debido a molestias en la rodilla izquierda. Los Bucks aseguran que creen que la cirugía en su rodilla fue exitosa y esperan que esté listo para la pretemporada, que comienza en aproximadamente siete semanas.