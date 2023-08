He encontrado gente que me ha amado mucho

Daniel Sarcos habló sobre sus parejas sentimentales en una entrevista con People en Español. El animador venezolano, conocido por su carisma, reveló lo que aprendió de cada una de sus relaciones.

“Si hubiera evitado esas relaciones que tuve, no tendría los hijos que tengo. ¿Qué puedo decir al respecto? ¿Que no te cases, que huyas de esas mujeres? ¡No!”, dijo durante una entrevista realizada por su pareja Alessandra Villegas en el programa “Esto es lo que hay”.

La presentadora y el animador comenzaron su relación en 2011. En febrero de 2019, dieron la bienvenida a su hijo, Daniel Alejandro. El niño de cuatro años es el primer hijo de Alessandra y el tercer hijo de Daniel. Es su único varón, ya que es padre de María Victoria y Carlota.

Durante la conversación, Alessandra le preguntó si ahora, con su madurez, haría algo diferente. “Sería un poco más respetuoso con todas, sería más honesto en algunas cosas y sería más cuidadoso con mis bienes también, no me expondría tanto”, respondió convencido.

Como se sabe, el presentador ha tenido tres divorcios. Estuvo casado con Carol Zavaleta de 1998 a 2003 y tuvieron a María Victoria. Su segundo matrimonio fue con Daniela Múñoz y no tuvieron hijos. En su tercer matrimonio, Daniel se casó con Chiquinquirá Delgado, con quien estuvo seis años, de 2004 a 2010, y tuvieron a Carlota Valentina.

“La separación fue realmente amistosa, esa ha sido la más amistosa”, dijo en referencia a su divorcio con Delgado.

Daniel reconoció que la primera vez que se casó no tenía las herramientas necesarias para mantener la unión. “Creo que ninguno de los dos tenía la madurez. No había niños, no había bienes que dividir, todo era de ella. Me fui de esa casa cuando compré un carro para no irme caminando”, dijo entre risas.

“El divorcio surgió, entre otras cosas, cuando mi carrera comenzó a despegar. Empecé a hacer la música tradicional, me volví reconocido, salieron comerciales, y estaba en una etapa muy bohemia de mi vida. Todos mis amigos eran músicos y gaiteros”, comentó.

“Salir del trabajo y llegar a casa nunca sucedió. Era muy dado a las celebraciones. Si a los 55 años soy así, imagínate cómo era Daniel Sarcos a los 25”, recordó.

Además, el exanimador de “Sábado Sensacional” admitió que ha tenido suerte en el amor. “He tenido mucha suerte, me he encontrado con personas que me han amado mucho en la vida, pero hay que tener paciencia conmigo”, afirmó.

Y añadió: “Nunca diré nada en contra de una exmujer mía”, aseguró el venezolano.