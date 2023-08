Horóscopo del 11 de agosto 2023 de Mhoni Vidente

Para este viernes 11 de agosto, la pitonisa Mhoni Vidente, trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde se visualizan muchos cambios en los signos del zodiaco, sobre todo en lo que respecta al amor, dinero, salud y trabajo, por lo que la experta recomienda estar muy al pendiente de todas las señales enviadas por el universo para tomar las mejores decisiones.

ARIES

No aguardes por la aprobación para llevar tus ideas a la realidad. Si continúas esperando la validación de tus superiores, lo que deseas nunca se materializará de la manera que anhelas. El éxito favorece a aquellos que se aventuran a conquistarlo. Es esencial en este día que hables con tu pareja sobre la dirección que deseas que su relación tome. A veces tienes la tendencia a tomar decisiones sin consultarla, lo cual puede afectar negativamente su autoestima y la confianza en ti. Siempre es posible corregir el rumbo. Hoy es una oportunidad propicia para reconectar contigo mismo y encontrar tu tranquilidad interior. Existen muchas personas que se acercan a ti, aprovechan tu fortaleza y generosidad, pero se van sin siquiera agradecer.

TAURO

Este es un momento adecuado para reducir la intensidad y reconocer lo valioso que puede ser aprender de los errores. Ha implicado un gasto llegar a este punto, pero era un paso necesario para obtener una enseñanza fundamental. Responde cuando te llame, contesta a sus mensajes, saluda al despertar y despídete antes de dormir… Son los pequeños gestos los que diferencian el amor de la rutina, y son esenciales cuando las cosas atraviesan dificultades. Si perdemos estos detalles, corremos el riesgo de perder la esencia misma del romance y del amor. Espera el llamado de los elementos. Hoy constituye una oportunidad propicia para reconectarte con tu naturaleza y esencia intrínseca. Abre la ventana y la puerta, permite que entren la Luna, el Sol y el viento.

GÉMINIS

Antes de realizar una apuesta o invertir, incluso en asuntos rutinarios, es esencial analizar detenidamente todos los aspectos relacionados con esa elección. Es crucial cumplir con todas las promesas que hagas. Si las circunstancias económicas no lo permiten, es importante recordarlas, marcarlas en el calendario, darles visibilidad y considerar hacerlas realidad en un futuro cercano. Para mantener la salud de tu corazón en óptimas condiciones, es primordial evitar una alimentación deficiente. Aunque tus múltiples ocupaciones te hayan llevado a descuidar este aspecto, a partir de hoy debes planificar mejor tus comidas, eligiendo y preparando tus alimentos con mayor discernimiento.

CÁNCER

El día de hoy es idóneo para apartar todas las distracciones (redes sociales, chats, selfies y memes) y enfocar tu talento y esfuerzo en esa tarea pendiente. Si la abordas con excelencia, puede significar un impulso significativo para tu carrera. Hoy es una jornada propicia para abandonar la pasivo-agresividad que has experimentado en los últimos días y hablar sinceramente con tu pareja sobre tus preocupaciones. Es el momento adecuado para dejar de lado la ironía y el sarcasmo, y expresarte desde el corazón. Mantente alejado de las tentaciones. Crea distancia entre ti y esas delicias que amenazan con reintroducir azúcares, grasas y otras sustancias adictivas y perjudiciales en tu vida, alterando tu metabolismo.

LEO

El día de hoy es apropiado para soltar. Asociados o empleados que han completado su ciclo contigo. No hay motivo para aferrarse a ellos, ya que nuevas alianzas con otras personas te esperan, y serán más beneficiosas. Cada individuo experimenta sus procesos de manera única, y tu pareja no es la excepción. A pesar de la cercanía entre ustedes, existen aspectos que cada uno debe afrontar a su propio ritmo. Decir adiós es doloroso, pero necesario. Has estado posponiéndolo por un tiempo. Ya no puede esperar más, ya que está afectándote y debes liberar esa parte de ti que solía estar ligada a otra persona. Realiza un ritual para comenzar a cerrar ese proceso de duelo.

VIRGO

Presta más atención al flujo de dinero en tu vida. Las pérdidas que has experimentado recientemente tienen explicación y pueden evitarse. Es crucial llevar un registro de todas las transacciones financieras y hacia dónde se dirigen los fondos. Hoy es un momento propicio para sorprender al amor con algo inesperado. Escoge una novedad que despierte los sentidos de tu pareja. Tienes la elección de en qué sentido enfocarlo: si el gusto, el tacto, un aroma encantador o algo que capte su atención visual. Tu signo tiende a lidiar difícilmente con el fracaso. Independientemente de su magnitud, te afecta de manera significativa. Llegas a desmotivarte hasta el punto de la depresión. Por esta razón, es esencial que trabajes en la comprensión simple de que no eres infalible.

LIBRA

En esta ocasión, tienes razón mientras tus superiores están equivocados. Has sido reprendido injustamente, y hoy estás considerando cómo abordar esta situación. Debes proceder con precaución y respaldar tu punto de vista con hechos y datos concretos. Hoy es posible que tu pareja te proponga unirse a un negocio de uno de sus amigos. Asegura que esta persona es de confianza, pero en realidad, eso no es cierto. Sin embargo, debes ser cauteloso al rechazar la oferta y al sugerir a tu pareja que también lo haga. Te preocupa sentir que has perdido energía y que estás siendo menos productivo. Atribuyes esto a la edad y sientes que estás perdiendo habilidades. Sin embargo, tu salud está en excelente estado. La cuestión real es una falta de enfoque debido a tus preocupaciones dispersas.

ESCORPIO

Si tu iniciativa no es bien recibida por los demás, debes continuar adelante por tu cuenta, ya que los astros indican que estás tomando el camino correcto. Existen problemas que pueden minar el amor e incluso llevarlo a abandonar tu vida. Es crucial que los abordes antes de que crezcan y se vuelvan inmanejables, lo que podría lastimar a tu pareja. Los errores nos cobran intereses si no los corregimos de inmediato. El estrés es tu enemigo principal. Es sigiloso y silencioso, pero puede ser devastador a largo plazo. Por lo tanto, debes hacer todo lo posible para combatirlo, ya que puede afectar tu estilo de vida y tu salud.

SAGITARIO

Hoy es el momento adecuado para reevaluar tu trayectoria profesional. Reconocerás tus logros destacados, pero también identificarás errores que te han llevado a enfrentar desafíos. ¿Cómo remediarlos? Dirige tus esfuerzos hacia lo que realmente te apasiona y motiva en tu trabajo. Es aconsejable esperar un poco más hasta que las emociones se calmen, ya que de lo contrario solo generarás más turbulencia con tus reclamos. En última instancia, el objetivo es que haya paz en el ambiente y que la armonía regrese al hogar. No es necesario elegir entre cuidar tu cuerpo y cultivar tu mente. Ambos aspectos deben ser atendidos. De hecho, cuidar de tu cuerpo es como cuidar la morada de tu mente, y nutrir tu mente es propiciar el bienestar de tu cuerpo.

CAPRICORNIO

Si no tienes pareja: Puede que sientas el peso de la soledad y que te parezca que nunca encontrarás al amor de tu vida. Sin embargo, esta soledad te brinda la oportunidad de comprender el papel del amor en tu vida. El amor fluye en dos direcciones. Las palabras, las caricias, las promesas y los gestos van y vienen, como la vida misma que se entrega y recibe. Este intercambio no debe detenerse, ya que es la esencia misma del amor. Hoy es propicio para arriesgar un poco en juegos de azar. No obstante, continúa trabajando duro y manejando tus ingresos con precaución. Destina una parte de tu dinero para apostar en números que los astros señalan. Estos números son poderosos en la Cábala: 11, 22 y 33.

ACUARIO

El trabajo en equipo es como una coreografía en la que todos deben conocer su entrada en escena. No puedes generar productividad en medio del caos o la desorganización. Adaptarse a la convivencia con otra persona después de haber vivido en solitario puede resultar complicado, ya que es necesario compartir tiempos y espacios. Este proceso lleva tiempo, pero una vez que se asiente (lo que descubrirás que es más sencillo de lo que parece), te darás cuenta de que es una forma enriquecedora de vivir. Hoy es el momento de dejar atrás tus preocupaciones y disfrutar cantando y bailando. El Sol y tu astro regente te invitan a expresar gratitud por lo vivido y lo que está por venir, tanto lo recibido como lo que aún está por llegar.

PISCIS

A veces, eres el motor detrás de un proyecto y si no eres el que impulsa y motiva, las cosas simplemente no avanzarán. En estos momentos, no te hagas falsas expectativas y toma las riendas. Tu guía es más crucial que nunca. No te conviertas en la sombra de nadie, especialmente de la persona que amas. Debes encontrar tu espacio dentro de la relación, mantener tu independencia y desarrollar tu propia identidad y logros. Tu cuerpo no debe ser una cuestión de azar. Debes tomar acciones concretas para que tu vida sea como deseas, ya que de lo contrario te expones a desilusiones y posibles limitaciones en tu estilo de vida. La prevención es la clave.