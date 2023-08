Las estrategias de Trinidad y Venezuela para alcanzar la explotación conjunta de gas natural

A pesar de los contactos que ambos gobiernos han hecho con Estados Unidos para que levanten las sanciones respecto al tema del gas, la potencia del norte no quiere ceder. Venezuela tiene tanta riqueza en gas natural que da vergüenza, pero, por sí sola, no puede monetizarlo, por lo que necesita el apoyo de una nación que necesita de manera urgente el combustible. Se trata de su vecina Trinidad y Tobago, que registra una escasez de gas para alimentar sus instalaciones de exportación de GNL, metanol y amoníaco. De allí que urge que ambas lleguen a un acuerdo con Estados Unidos para poder lograr sus objetivos.

Según el portal Hartenergy.com, los tres gobiernos siguen trabajando para destrabar la maraña de obstáculos que rodea una negociación para explotar el campo de gas Dragón. “Ninguno de los tres países está contento con el ritmo de los acontecimientos. Los que tienen gas y los que no tienen gas tienen objetivos económicos y políticos distintos. Mientras ese sea el caso, será un juego de suma cero para todos los involucrados”, destaca la publicación que hace un análisis de las maniobras que hacen las tres naciones en torno a este tema.

Venezuela, miembro fundador de la OPEP, hogar de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, también tiene importantes reservas probadas de gas, estimadas en 221 Tcf, según la Revisión estadística de energía de BP. Eso ubica al país como el séptimo mayor poseedor de gas a nivel mundial. Sin embargo, una dependencia excesiva de las rentas petroleras llevó a los sucesivos gobiernos venezolanos a pasar por alto el potencial de exportación de gas del país, así como el de otras materias primas como el café. Venezuela aún tiene que desarrollar industrias locales para las exportaciones, aparentemente más allá de los jugadores de béisbol y las reinas de belleza, en lugar de depender de las importaciones de casi todo.

La invasión rusa de Ucrania a principios del año pasado obligó a los líderes de Europa y de todo el mundo a centrarse en la seguridad energética, un desafío en el que Venezuela se ha centrado desde principios de la década de 2000 bajo el paraguas de la “soberanía energética”. La soberanía energética de Venezuela exige que el gobierno controle las reservas y los recursos del país, pero los esquemas de monetización podrían variar con la asistencia de actores internacionales. Estos esquemas se han visto complicados por las sanciones estadounidenses impuestas en 2019 con el objetivo esta vez de derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros, quien asumió el liderazgo de Venezuela después de la muerte de Hugo Chávez relacionada con el cáncer en 2013.

Podría decirse que las bonanzas petroleras de Venezuela son cosa del pasado, pero el país ahora tiene otra ventana de oportunidad para monetizar sus enormes reservas de gas no asociado ubicadas en alta mar, relativamente cerca del continente y que abarcan tres proyectos heredados. En tierra, y probablemente más importante debido a su impacto ambiental actual y su potencial económico a corto plazo, Venezuela también tiene gas asociado que podría monetizarse. Pero, debido a la falta de infraestructura, el país está quemando o quemando el gas, que según Gas Energy Latin America, es un poco más de 2 Bcf/d. Los planes a largo plazo de Venezuela para avanzar en una instalación de exportación masiva de GNL en Güiria, en el estado oriental de Sucre, aún no se han materializado. Pero, el uso de Güiria como centro de procesamiento de gas sigue siendo un tema candente con el gobierno de Maduro.

El país de las islas gemelas Trinidad y Tobago está bajo presión para encontrar reservas y producción de gas en casa o producción cercana, y rápidamente. Según la producción actual, Trinidad se quedará sin gas en menos de una década, según BP. Trinidad produjo alrededor de 2,61 Bcf/d en mayo de 2023, menos que un pico de 4,52 Bcf/d en 2010, según datos publicados por el Ministerio de Energía e Industrias Energéticas (MEEI) del país. La menor producción de gas ha afectado la planta de licuefacción Atlantic LNG de cuatro trenes de 14,8 millones de toneladas por año (mtpa) de Trinidad, que hoy opera solo tres de sus cuatro trenes. Las plantas de amoníaco y metanol de Trinidad también se han visto afectadas por la falta de gas.

El campo de gas Dragón de Venezuela, parte del proyecto Mariscal Sucre, ha generado revuelo en los últimos años dentro de los gobiernos de Venezuela y Trinidad debido a su potencial para monetizarse rápidamente en Trinidad. “El mecanismo más fácil para el gobierno de Venezuela, y menos traumático en cuanto a las sanciones, es que el gas vaya por ducto directo a Trinidad”, dijo a Hart Energy el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León. “Claro que pierdes el control pero desde un punto de vista operativo. La capacidad de maniobra para traer [el gas desde Venezuela continental] y luego reenviarlo a Trinidad es mucho más compleja”. El director de MEEI, Stuart Young, continúa recorriendo las calles de Venezuela y los EE. UU. en busca de rectificar el problema del gas de su país y evitar otros más graves que podrían surgir en el futuro cercano. Los movimientos de Young relacionados con este último sin duda están causando cierta inquietud con las autoridades venezolanas, dicen los analistas.

Un reciente auge del esquisto ha permitido a EE. UU. aumentar su capacidad para exportar energía, especialmente GNL a los mercados globales, así como gas canalizado a México. Sobre el papel, esas son razones suficientes para que Washington no tenga un interés económico directo en el gas de Venezuela. Sin embargo, EE. UU. continúa presionando por elecciones “libres y justas” en 2024 como parte de su anhelo por el regreso de un gobierno más amistoso con EE. UU. en Miraflores, el palacio presidencial de Venezuela. Pero, para decepción de Washington, muchos analistas no esperan un cambio de régimen el próximo año. Podría decirse que las sanciones petroleras de EE. UU. han hecho menos daño a los líderes de Venezuela y más daño a sus ciudadanos, ya que más de 7 millones han abandonado el país en los últimos años, sobrecargando a numerosos países, desde Colombia hasta México, incapaces de manejar la crisis humanitaria que han heredado. Cuando se trata del gas de Venezuela, también hay un fuerte argumento sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos. Las recientes confesiones del expresidente estadounidense Donald Trump en junio sobre sus deseos mientras estuvo en el cargo de apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela solo han alimentado más desconfianza en Washington. “Las negociaciones políticas venezolanas no avanzarán, pero lo que terminará sucediendo es que veremos un divorcio del [lado económico] económico. … Lo que probablemente hará EE. UU. es hacer llamadas que no requerirán la firma de acuerdos [de gas]… porque sin un acuerdo firmado, la capacidad de maniobra es mayor. Esto va a estar en línea con la dolarización de Venezuela, una dolarización fáctica. Vas a tener una relajación fáctica y no una relajación formal de la actividad petrolera”, dijo León.