Maite García reveló la lesión que sufrió durante el parto

“Maite García comparte con sus seguidores en redes sociales el problema que enfrentó después de dar a luz a su bebé. La presentadora venezolana terminó el proceso con una mano adolorida y casi sin movilidad, según cuenta. “Llegó el momento de contarles lo que me pasó en la mano… Norma (Cerviño, su gineco-obstetra) cuando vea estas historias se va a reír porque dice: ‘la única que se j… la mano, pariendo'”, comentó también la abogada en sus historias de Instagram. Captura de pantalla: Instagram @maitegarciag Esto fue lo que sucedió: “Realmente siento que muchas cosas influyeron. Cuando me pusieron la vía, me molestó, pero bueno, dejé pasar la cuestión. Cuando ya estaba, creo, en el último empujón, me dio por hacer este movimiento (muestra la muñeca doblada hacia dentro), apretar, no sé por qué lo hice… Entonces, cuando terminé, comenzó el dolorcito, no sentía la mano, la tenía como dormida, entumecida; me tocaba aquí (seña la frente) y se me caía, no tenía fuerza, y dije: ‘Dios mío, ¿qué es esto?'”, relató en uno de los videos publicados. La animadora de Televen señaló que después de comentar la situación con su médico, la Dra. Norma Cerviño, esta llamó a un traumatólogo para que la examinara. “El señor súper, comienza a examinarme, toca aquí, mueve allá, aparta aquí, allá… En ese momento, me dijo: ‘lo que tienes es una parálisis del nervio radial’. Él dice que eso le sucede a los borrachitos de las plazas cuando se quedan dormidos, y a lo mejor te pasó durmiendo'”, recordó, señalando que ella le aclaró que eso no era posible porque todo ocurrió “justo después del parto, justo después de la vía”. Captura de pantalla: Instagram: @maitegarciag Electroestimulación La recién estrenada mamá comentó que a raíz de eso está haciendo fisioterapia. “Lo que estamos haciendo es un poco de electroestimulación muscular para que el antebrazo vaya ganando un poco de fuerza, a medida que el nervio se va desinflamando (…) Tenemos apenas dos sesiones y ya la mano está mucho mejor”, comentó Vicky, la fisioterapeuta que la está tratando y que la acompañó en las historias. Según el portal Medicine Plus, la parálisis del nervio radial, también conocida como Mano caída o mano péndula, es una enfermedad en la que la persona no puede extender su muñeca y esta cuelga flácidamente. Además de estos síntomas, también genera dolor, debilidad y dificultad para extender el brazo. Es importante destacar que el nervio radial va desde la axila bajando por la parte posterior del brazo hasta la mano. Como recordarán, Maite García dio a luz a su primogénita, Mía Isabella, el pasado 30 de julio. “¡Es una niña hermosa, superdespierta y comilona! 🤭 Nos tiene derretidos”, comentó en una publicación de Instagram. Captura de pantalla: Instagram @maitegarciag”.



