Neymar y PSG negocian la rescisión de su contrato. El presente de Neymar en el Paris Saint Germain podría estar ante sus últimas horas. El PSG informó esta semana al jugador que no contaba con él de viva voz de Luis Enrique y las últimas informaciones apuntan a que la salida del jugador se podría saldar con una desvinculación de su contrato. Ambas partes estarían en conversaciones para resolver el contrato y poner punto y final a su vínculo tras una larga etapa juntos. El Barça, gran candidato a acoger al delantero.

El PSG no quiere contar más con una serie de jugadores entre los que se incluye a Neymar y otros perfiles de gran peso en la entidad como Marco Verratti. En el caso del brasileño son ya varias temporadas de desencuentros entre ambas partes, ni el club estaba conforme con el futbolista, ni el futbolista con su continuidad en París. Son ya varios intentos del jugador por salir rumbo al Barcelona, con los que ha insistido en varias ocasiones pero sin éxito.

El PSG debuta este sábado en la Ligue 1 ante el Lorient en el Parque de los Príncipes. Será el estreno del nuevo equipo de Luis Enrique, el mismo que ha comunicado a estas figuras que no cuenta con ellos y deben salir. En la rueda de prensa previa al choque habló sobre Neymar y Verratti: «Del asunto no voy a decir nada más. Todo lo que he explicado define mi opinión. En cuanto a jugadores como Marco o Ney, tengo como norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. Mis palabras dicen cosas, pero mis hechos más y las decisiones que tome dirán cuál es mi idea».

El asunto que menciona Luis Enrique con Neymar podría resolverse en los próximos días. Según el periodista Fabricio Romano, el brasileño y el PSG están en estos momentos negociando la resolución de su contrato para poner punto y final a su historia. Esto permitiría al brasileño decidir qué rumbo toma su carrera esta próxima temporada sin mediación parisina y con el Barça en el punto de mira como destino predilecto.

Esa es la voluntad del brasileño, la de recalar en el Barça, el club donde más feliz estuvo durante su carrera. Pese a lograr la carta de libertad, Neymar no las tiene todas consigo para firmar por el club culé. Pese a que la cúpula lo ve con buenos ojos, con un deseoso Joan Laporta a la cabeza, el cuerpo técnico de Xavi Hernández no está convencido de esta posibilidad y da prioridad a otras opciones como es la de Bernardo Silva.