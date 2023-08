Cuando alcancemos el poder, el Zulia se convertirá en el emporio energético de Venezuela y el resto del hemisferio

María Corina Machado, candidata a las elecciones primarias y posiblemente candidata para las elecciones presidenciales, estuvo de gira por el Zulia durante dos días. Realizó una importante concentración en el municipio de Cabimas y al día siguiente, en Maracaibo, desbordó Santa Lucía con una masiva participación de sus seguidores. Noticialdia cubrió todas las incidencias de su apretada agenda y antes de que la candidata partiera hacia Caracas, ofreció declaraciones exclusivas a nuestro periodista, Javier Sánchez, en la sede del comando regional de campaña del movimiento político Vente Venezuela.

– JS: Candidata, mucha gente recuerda cuando usted le dijo a Hugo Chávez en su propia cara que expropiar era robar. ¿Esa misma gallardía, ese mismo coraje, no es posible que lo ponga en práctica para enfrentar a los que se dicen líderes de oposición y que bajo cuerda le hacen el juego al gobierno, buscando posición en próximas elecciones presidenciales?

– MCM: Eso no tengo que decirlo yo, eso lo está diciendo la gente, que es quien tiene que decirlo. Está muy claro que el gobierno una vez más quiere que todos jueguen con sus reglas de extorsión, tiranía y chantaje, y al final esas son las reglas de la derrota. Lo que está pasando en el país es que los venezolanos decidimos jugar con las reglas de la libertad y de la ciudadanía, y eso significa no aceptar que se imponga su dinámica y, por lo tanto, impongan su candidato.

– JS: ¿Ustedes tienen nombres de esos opositores que están jugando con el gobierno bajo cuerda para descalificarla a usted?

– MCM: Por ahí lo dicen públicamente. Cuando a ti te dicen “yo acepto lo que el gobierno da y si me permiten sigo, y si no lo permiten no sigo”, ¿qué estás haciendo? Estás aceptando una derrota antes de dar la pelea, y la pelea es peleando. La gente me conoce y sabe que, al comprometernos el 22 de octubre con esta lucha, una tras otra, iremos derrotando todas las barreras y lograremos que ellos acepten los términos de la libertad y de la ciudadanía.

– JS: Usted considera que el gobierno actual estaría en este momento en una fase de “Pres-morthem”?

– MCM: Yo creo que es un gobierno que perdió toda conexión con la sociedad y que su base social, que la controlaban con miedo, extorsión, con bolsas de comida, bombonas de gas, etc., se les ha disuelto, se les ha ido, se les ha volteado y ellos lo saben, porque al final han perdido tanto, que ya no les interesa. Fíjate, una vez, en la población de Bailadores, estado Mérida, una señora me dijo “María Corina: ¿Qué me da miedo que me quiten una bolsa de comida? No, María, ¿qué más me pueden quitar, si me quitaron a mis hijos?”. En ese momento pensé, ¡están perdidos!

– JS: ¿Cómo ves el movimiento en el Zulia, para participar en las elecciones primarias, ahora que estuviste dos días de gira?

– MCM: Lo que vi en el municipio de Cabimas fue monumental. A veces, compañeros me preguntan por qué me meto en algunos lugares donde se dice que no hay votos y les respondo: Es que esto va mucho más allá de los votos. Sé que estamos en un proceso de unión de una nación, en un proyecto común. Estoy aquí, en el Zulia, no buscando votos, más que conquistar los votos, es conquistar los corazones, y aquí he sentido mucho amor y veo a este pueblo zuliano muy claro y decidido.

– JS: Te pregunto, María Corina, Estados Unidos habla de un CNE en nuestro país que sea fuerte e independiente, y aquí en nuestro país se habla de que más del 80% de ese órgano electoral está constituido por gente identificada con el gobierno nacional y siendo así es difícil creer que sea un ente independiente.

– MCM: No. No es solo un 80%, es el 100%, y sabemos que es un ente totalmente plegado al sistema. Yo no me estoy engañando de que este va a ser un proceso equilibrado, así como no reconoceríamos al sector judicial o a la fiscalía, etc., pero el punto es que la construcción de fuerza, que es nuestra estrategia, nos tiene que llevar a rodear y obligar a estos entes a hacer, no lo que pide Estados Unidos, sino los estándares democráticos que están en nuestra Constitución y que son reconocidos en el mundo entero. Lo que está ocurriendo en Venezuela es muy importante. A comienzos de año, el país no veía una esperanza de derrotar al sistema, estaba paralizado, desmoralizado, profundamente decepcionado y se sentía muy abandonado, y ha comenzado a despertar y esa fuerza ha constituido una especie de choque eléctrico en el mundo, que comenzó a preguntarse ¿Qué está pasando en Venezuela? Y aquella campaña que se había montado de que Nicolás Maduro era imbatible y que había que permanecer en el poder, se ha desmoronado en cuestión de semanas, y me han llamado de todos los sectores políticos, económicos, financieros, empresariales, energéticos para decirme ¿Cómo es la cosa? Y preguntan ¿Qué piensas hacer en materia de petróleo, en materia de la deuda, y qué vas a hacer con el gas? Y eso es, que la gente afuera dice que Maduro sí es derrotable, y esto cambia completamente el panorama. Esto te lo digo porque es toda esta nueva construcción de expectativa lo que alinea las fuerzas y los incentivos para que el mundo le diga a Maduro hasta aquí. Y es que hasta sus propios aliados, Lula da Silva, Borys, Gustavo Petro, Pablo, le advierten que tiene que aceptar que haya elecciones libres en Venezuela y lo que estamos pidiendo nosotros, es que la gente decida.

– JS: ¿Hay miedo entonces porque el CNE está controlado?

– MCM: Los que se lavaban la cara y se llenaban la boca diciendo que había que hacer elecciones y que tenían todo controlado, ahora están viendo en qué palo se encaraman para impedir que haya un proceso limpio y libre, y entonces ellos mismos se pusieron contra la pared y ahora hasta sus propios aliados les están diciendo que la gente decida. Podrán elegir el CNE que les dé la gana, pero tanto los venezolanos como la comunidad democrática y su propio gobierno ideológicamente cercano, les han puesto un límite y no pueden salirse de ahí.

– JS: Si ganas las primarias y después llegas al CNE a inscribirte para las elecciones presidenciales y no te inscriben porque estás inhabilitada, ¿qué haces?

– MCM: Tú me estás preguntando como el que me dice, si te matan, te contesto a lo zuliano, ok me muero. Yo estoy viva, estoy luchando. Te digo algo, ese proceso de inhabilitación se les ha convertido en el gran bumerán a su política. Y tú me preguntarás ¿por qué? Y yo te respondo, porque los venezolanos entendimos que el gobierno estaba jugando en las primarias y no me quiere a mí, y por algo será, y es porque saben que yo los voy a derrotar. ¿Qué ocurrió entonces? La gente se preguntó, si el gobierno juega en las primarias y quiere bloquear a María Corina, yo la habilito con mi voto y le dio una dimensión de desafío y reto que la primaria no tenía. Y entonces yo le digo a los venezolanos, aquí vamos a construir fuerzas y me voy a inscribir con el CNE que pongan.

– JS: ¿Diosdado Cabello insiste en que ni con votos ni con balas ellos van a dejar el poder, ¿qué dice usted?

– MCM: Ellos mantienen como estrategia la desmoralización