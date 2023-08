El Inter Miami goleó al Charlotte y avanzó a semis en la Leagues Cup.El Inter Miami de Lionel Messi sigue a paso firme en la Leagues Cup. Derrotó a Charlotte por 4-0 en los cuartos de final y se metió entre los cuatro mejores del torneo. El argentino volvió a ser titular y anotó su octavo gol en el certamen.

Los dirigidos por Martino, que tuvieron en la tribuna la visita especial de Lionel Scaloni, no tuvieron inconvenientes para derrotar a Charlotte en el DRV PNK Stadium​. Fueron superiores durante todo el compromiso mientras que su rival de turno no pudo lastimar de manera directa a una defensa que no pasó demasiados sobresaltos.

Inter contó con la presencia de sus tres figuras principales. Jordi Alba estuvo en zona izquierda, Sergio Busquets fue el ‘5’ y Leo Messi hizo acto de presencia por cuarto partido al hilo como titular.

La primera alegría para Inter llegó pasados los 9 minutos, cuando una acción dentro del área de Charlotte terminó en penal sobre el ecuatoriano Arroyo. La pena máxima no fue tomada por Messi y en su lugar fue Martínez quien agarró la pelota y marcó a los 11 minutos de juego.

Messi no tuvo demasiadas intervenciones de gol en esos primeros 45 minutos. La única clara fue a los 30, cuando combinó con su socio Jordi Alba y remató de zurda dentro del área al primer palo. Su remate fue contenido por el arquero, quien evitó el grito de gol.

Dos minutos más tarde de aquella acción, Inter encontró el 2-0 de la mano de Taylor. Sergio Busquets ubicó al lateral derecho Yedlin, quien escaló y pasó al medio para Taylor. El futbolista remató de pierna derecha para el segundo de su equipo.

En los primeros momentos del complemento se vio a un Charlotte mucho más decidido. Obligado por el resultado adverso, el equipo empezó a presionar en las zonas de mediocampo y se encontró con situaciones de gol llegando con remates de media distancia, bien controlados por el arquero Callender.

Messi estuvo cerca de volver a notar a los 69. El ’10’ recibió un centro atrás, apareció cerca del punto penal y remató, pero su disparo fue detenido por la defensa.

Inter liquidó el encuentro a los 78 minutos. Messi asistió a Gómez, que intentó mandar el centro por bajo hacia la ubicación de Campana. El defensor Malanda, en el intento de despejar, se tiró al piso y terminó metiendo la pelota en su propio arco para el 3-0.

Para no decepcionar al público local y no cortar su racha, Messi cerró la goleada con un gol a los 86 minutos de juego. El ecuatoriano Campana lo asistió con un pase al corazón del área y el argentino lo único que tuvo que hacer fue empujar la pelota para convertir su octavo gol en Leagues Cup.

Con este resultado, Inter Miami avanzó a las semifinales de la Leagues Cup, donde tendrá que enfrentar al ganador del partido entre Querétaro y Philadelphia.

Con información de ESPN