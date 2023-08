Guardiola despeja las incógnitas sobre su enfrentamiento con Haaland

Tras la victoria del Manchester City por 0-3 sobre el Burnley este viernes, se produjo una imagen que captó la atención de propios y extraños.

Después de un gran debut en la liga de Erling Haaland, quien anotó dos goles para el equipo ciudadano, al final del encuentro se pudo ver una discusión entre Pep Guardiola y el delantero noruego.

“Haaland quería que le enviaran el balón largo, pero ese pase no debía ser largo. A veces hay que ser paciente. Él no estaba frustrado y yo tampoco. Son cosas que suceden en el fútbol, no hay que dramatizar”, comentó Guardiola en la zona mixta.

Además, el estratega catalán ofreció su balance del primer encuentro en la Premier League 2023-24.

“Siempre es difícil jugar contra un recién ascendido. Dieron lo mejor de sí, pero tuvimos la suerte de marcar temprano. Les dimos oportunidades, debemos mejorar”, afirmó.

Finalmente, en este encuentro Kevin de Bruyne tuvo que retirarse lesionado y Guardiola aclaró las dudas sobre su estado de salud.

“Lamentablemente, está lesionado nuevamente. En la misma zona que en la final de la Champions y estará fuera por un tiempo”, aseguró Guardiola.