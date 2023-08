De vuelta la pesadilla: tandas de bajones y apagones

141053 – Los “calorones” seguirán sofocando a los zulianos por un mes más y se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar las consecuencias de exponerse a altas temperaturas, especialmente mantener un mayor cuidado con los ancianos y los menores de cinco años para evitar calambres, deshidratación y agotamiento. Este fin de semana, el meteorólogo Luis Vargas informó que Venezuela está experimentando altas temperaturas en la actualidad, las cuales aumentarán en los próximos días, por lo que el calor persistirá durante al menos un mes. “Si has sentido mucho calor estos días, te comento que las temperaturas seguirán subiendo en Venezuela”, escribió en su cuenta de Twitter (X). Asimismo, explicó que esto se debe a que actualmente la declinación solar está “incidiendo perpendicularmente sobre el Caribe venezolano”. Añadió que alcanzará el “punto más septentrional del área continental de nuestro país el próximo 20 de agosto” y continuará “hasta llegar al extremo austral en la naciente del río Ararí, estado Amazonas, el 21 de septiembre”. Según Vargas, hay varios factores involucrados en esto. “El que nos generará mayor calor será la perpendicularidad de la declinación solar”, resaltó. El experto también hizo hincapié en que las lluvias “ayudarían a atenuar las altas temperaturas donde sean más frecuentes”. Los apagones y los bajones complican la situación. El reciente aumento de interrupciones eléctricas debido al racionamiento durante varias horas en diferentes sectores de Maracaibo y otras ciudades de Zulia agrava la situación del calor, ya que no se pueden encender ventiladores ni aires acondicionados durante los cortes. En Zulia, una de las regiones consideradas más calurosas del país, se han llevado a cabo campañas para compartir consejos con la población y evitar que las altas temperaturas afecten la salud. Se recomienda evitar salir de casa entre el mediodía y las 6:00 p.m., beber más líquidos sin esperar a tener sed, evitar comidas grasas y consumir verduras y frutas, no tomar bebidas calientes ni abusar del alcohol, mantener las áreas de la vivienda bien ventiladas y evitar encierros cuando falte electricidad. Los residentes de Maracaibo se quejan de que Corpoelec aplica el racionamiento eléctrico sin programación ni tiempo establecido, mientras soportan temperaturas que superan los 40 grados. Hasta nuestra redacción llegan quejas diarias de que algunos sectores pasan hasta cinco horas sin servicio eléctrico y otros denuncian la suspensión del suministro eléctrico hasta dos veces al día. Afirman que además de los cortes eléctricos, las fluctuaciones causan estragos en los electrodomésticos. Neveras, microondas, licuadoras y todo tipo de equipos eléctricos. El problema persiste. Los habitantes del estado Zulia informan que los racionamientos eléctricos diarios han regresado a sus comunidades, con cortes de tres y cuatro horas, además de fluctuaciones en el voltaje. Todas las parroquias de Maracaibo son las más afectadas, como Francisco Eugenio Bustamante, Cecilio Acosta, Cacique Mara, Idelfonso Vásquez, Chiquinquirá, Antonioo Borjas Romero y Venancio Pulgar, entre otras, que experimentan hasta cuatro fluctuaciones de voltaje en menos de tres horas al día, sin contar los apagones de varias horas. Henry Villasmil, residente de La Victoria en el oeste de Maracaibo, aseguró que el sábado estuvo cuatro horas sin electricidad por la noche y el domingo por la mañana sufrió una serie de bajones. Maritza Villamil y Claudia Pérez, del barrio Los Claveles, señalaron que pasan las noches a la luz de las velas debido a los apagones y bajones diarios, y que llaman a Corpoelec pero no les contestan el teléfono, lo que aumenta aún más su frustración.



