El Ciadi concede a ExxonMobil $77 millones en demanda contra Venezuela

El tribunal arbitral del Banco Mundial ha otorgado a ExxonMobil Corp. una compensación de 77 millones de dólares en relación a su reclamo de 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2007 de los proyectos petroleros Cerro Negro y La Ceiba en Venezuela.

Este pago es el resultado de una larga batalla legal en la cual el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió el 10 de julio que la mayor parte de la indemnización de 984,5 millones de dólares otorgada a Exxon ya había sido pagada en una reclamación separada ante la Cámara de Comercio Internacional, la cual resultó en un pago de 907,5 millones de dólares en 2011, según un informe de Bloomberg.

Esto deja a la empresa con sede en Texas con 76,9 millones de dólares a su favor, además de un poco más de 1 millón de dólares para cubrir los gastos legales. Sin embargo, el laudo no es público debido a que requiere el consentimiento de ambas partes para su publicación, según un funcionario de prensa del Ciadi.

Exxon ha decidido no hacer comentarios sobre los detalles del laudo, pero su portavoz, Todd Spitler, mencionó que “en general, el Ciadi falló a nuestro favor” en un correo electrónico.

La cantidad inicial de indemnización otorgada a Exxon fue cuestionada por el Ciadi en 2017, cuando anuló parcialmente una sentencia anterior que ordenaba a Venezuela pagar 1.400 millones de dólares. El tribunal argumentó que la indemnización no se había calculado de acuerdo a la legislación aplicable, entre otros aspectos. Exxon presentó nuevamente la demanda un año después.

Exxon fue la primera petrolera internacional en abandonar Venezuela después de que el difunto presidente Hugo Chávez nacionalizara los activos petroleros hace una década. ConocoPhillips también ha solicitado un arbitraje por la expropiación de sus activos en Hamaca y Petrozuata en 2007.

Fuente: Bloomberg



Síguenos en

También puedes seguirnos en ¡No te pierdas de nada!Síguenos en Telegram o únete a nuestro grupo de WhatsApp También puedes seguirnos en Google Noticias