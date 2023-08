José Altuve se convirtió en el décimo venezolano con 200 jonrones en la MLB. El pelotero venezolano José Altuve alcanzó el 5 de agosto su jonrón número 200 en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), en el juego contra los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

Con este toletazo, Altuve se posicionó como el décimo pelotero venezolano y el quinto jugador de los Astros Houston en alcanzar los 200 jonrones en Las Mayores.

Jose Altuve left no doubt for career home run No. 200. 👏



(MLB X @BudweiserUSA) pic.twitter.com/5csU99HtP2— MLB (@MLB) August 5, 2023