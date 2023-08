Venezuela se prepara para la fase final antes del Mundial

Venezuela comenzará su participación en el torneo ‘Boomers vs World’ en la madrugada de este lunes (5:45 a.m.), en el Rod Laver Arena ante Australia. Estos serán sus últimos tres amistosos previos al Mundial FIBA 2023.

Los jugadores dirigidos por Fernando Duró han entrenado durante cuatro días en Australia, en el Melbourne Sports & Aquatic Centre. Y ahora están listos para competir contra:

– Australia (lunes 14/08 – 5:45 a.m.)

– Sudán del Sur (miércoles 16/08 – 5:45 a.m.)

– Brasil (jueves 17/08 – 3:30 a.m.)

Rosters completos:

Australia:

– Xavier Cooks

– Dyson Daniels

– Dante Exum

– Josh Giddey

– Chris Goulding

– Josh Green

– Joe Ingles

– Nick Kay

– Jock Landale

– Patty Mills

– Duop Reath

– Matisse Thybulle

– Jack White

Sudán del Sur:

– Junior Madut

– Nuni Omot

– Carlik Jones

– Emmanuel Akot

– Mareng Gatkouth

– Mangok Mathiang

– Kuany Kuany

– Deng Dut

– Marial Shayok

– Deng Acouth

– Majok Deng

– Peter Jok

– Khaman Maluach

– Koch Bar

– Gob Gabriel

– Wenyen Gabriel

– Sunday Dech

Brasil:

– Marcelo Huertas

– Yago Mateus

– Raul Neto

– George de Paula

– Vitor Benite

– Guilherme Santos

– Leonardo Meindl

– Didi Louzada

– Gabriel Jaú

– Lucas Dias

– Bruno Caboclo

– Tim Soares

– Felipe dos Anjos

– Cristiano Felício