Baltazar Porras sobre el diálogo: Si hablas con el Gobierno dicen que estás vendido

El cardenal Baltazar Porras rechazó que debido a la falta de credibilidad que tienen los venezolanos respecto a la clase política, el tema del diálogo y los acuerdos esté estigmatizado.

En entrevista con Margarita Oropeza en Venevisión, el representante de la Iglesia Católica venezolana, destacó que en el país se vive un importante momento de crisis por el «sentido de desconfianza y falta de credibilidad de todos contra todos».

Lee tambien: Omar González: Maduro es una amenaza para todas las organizaciones políticas

«Los venezolanos nos queremos creer en nada ni nadie. Es una remora muy importante porque si no hay un mínimo de conseso y credibilidad entre todos no se logrará nada. Esto tiene que ver con el mundo de hoy en día, la publicidad nos presenta lo más bello, pero no lo de atrás».

Alertó que este clima impide que se produzcan consensos en el orden político, pero también fuera de el; y reiteró que la crisis económica es reflejo de ello, «no debemos olvidar que Caracas es una burbuja y el interior es otra cosa».

En este orden de ideas, resaltó que no habrá progreso sino hay intercambio y una relación de diálogo entre los diferentes actores que hacen vida en el país; y aclaró que eso no significa ceder.

«Todo se encuentra al ponerse de acuerdo, ambas partes tienen que ceder, no imponerse uno sobre el otro. Estamos en un momento que exige y uno de las exigencias que tenemos como Iglesia es buscar lo que nos permita crecer», remarcó.

Por tanto, rechazó «aquí juega mucho la falta de credibilidad porque si conversas con el Gobierno dicen que estás vendido; uno no conversa con quien quiere sino con quien le toca».