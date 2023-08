“El artista genuino conecta con la gente”

Juan Miguel ha dejado una huella significativa en el mundo de la música con los éxitos que ha logrado como cantautor y productor.

Así lo demostró con “La cita” junto a Ronald Borjas y Víctor Muñoz, “Siento bonito” al lado de Víctor Drija y Sixto Rein, “Zoom Zoom” con La Melodía Perfecta y “Hasta que llegaste tú” con Jerry Rivera. Todos ellos se convirtieron en tendencia mundial en la plataforma de YouTube.

Ahora ha logrado lo mismo con Olga Tañón y su canción “Me muero de ganas”, que se encuentra en tendencia desde su lanzamiento el 4 de agosto.

Además, Juan Miguel se encuentra actualmente de gira por Chile. La semana pasada estuvo en Santiago y también visitó Viña del Mar, junto a Sixto Rein, en un concepto que crearon llamado “Juan MiRein”.

“Hemos tenido la oportunidad de llevar este concepto a España”, dijo. Entre sus proyectos está seguir creando, lanzando y promocionando música este año.

En cuanto a su colaboración con Olga Tañón, Juan Miguel explicó que es una canción de salsa muy especial que conecta con mucha gente. Los fanáticos comenzaron a apoyar la idea de que Olga debía grabar esta canción, y así lo hizo. Luego, me invitó a participar y grabamos el video en Medellín, bajo la dirección de Will Romero y la producción de Justin. Yo estuve a cargo de la letra, la música y la producción, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Alfredo Matheus, un venezolano destacado que está arrasando en la industria.

En cuanto al concepto del video, Juan Miguel mencionó que no querían simplemente describir lo que estaban cantando, por lo que decidieron contar la historia de una chica que seduce a un personaje. Esta situación es muy común en nuestra sociedad y me gustó mucho la idea, la cual se logró de manera excelente. Además, los colores y la energía del video son muy hermosos.

Juan Miguel también habló sobre su experiencia en La Ruta Live del Bachiller, la cual describió como muy bonita. A pesar de ser un reto, lo disfrutó mucho. Tuvo la oportunidad de participar en cinco conciertos y recibió mucho apoyo. Además, el público era más joven y muy diferente al que suele enfrentar. Normalmente, los jóvenes están escuchando trap u otros géneros de música, mientras que él se dedica a la música tropical.

Al ser preguntado sobre por qué no incursionó en la música urbana, Juan Miguel explicó que se trata más de una cuestión de personalidad que de conveniencia. Considera que un artista que no es genuino ni sincero a la hora de conceptualizar su música no logrará conectar realmente con la gente.