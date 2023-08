En Venezuela, la falta de confianza generalizada y la preocupación del cardenal Baltazar Porras

El cardenal asegura que hay que aprovechar cualquier oportunidad de diálogo en beneficio de los venezolanos

“Vivimos en un momento de crisis en el país en el que hay un profundo sentido de desconfianza y de falta de credibilidad, de todos para con todos. No queremos creer en nada, ni en nadie, eso es una rémora muy importante en una sociedad”.

La advertencia la hizo el cardenal Baltazar Porras, durante una entrevista en Venevisión, donde alertó que esa desconfianza de unos contra otros, “impide en buena parte el que se pueda conseguir consensos, tanto del orden político, como en lo económico”.

Dijo que la crisis de Venezuela preocupa a la iglesia, sobre todo lo que pasa la provincia, puesto que “Caracas es una burbuja y el interior es otra cosa de lo que se ve y eso es uno los elementos que incide en la injusticia, en la inequidad de las cosas”.

Lamentó que una de las consecuencias de esa inequidad sea que “siempre estemos como asustados o hablando de que se han ido siete, ocho millones de venezolanos al exterior. Pero ahora es mucho el venezolano del interior que se está viniendo a Caracas, con lo que eso supone y exige para la atención de todos los servicios que son absolutamente necesarios”, alertó.

La importancia del diálogo

Insistió en que “no hay posibilidad de progreso en una sociedad, si no hay el intercambio, si no hay la relación, si no hay el diálogo, que no significa que uno esté cediendo las cosas, porque todo en la vida se encuentra poniéndose de acuerdo”.

Y enfatizó en que “para ponerse de acuerdo, pues ambas partes tienen que ceder. No puede haber una imposición de ningún sector sobre otro, eso nunca es lo que nos trae la paz, la serenidad, la posibilidad de echar adelante”.

“Tenemos que buscar aquello que nos permita a todos crecer, no que haya unos que tienen mucho y otros que no tienen nada, sino que la equidad nos llama a otra visión distinta de la sociedad”, añadió.

“El ejercicio del poder se legitima es en la medida en que se logra la mejor vida de los ciudadanos, si esto no se logra, indudablemente cuando viene ese quiebre, es donde surgen entonces los conflictos sociales, que siempre los tendremos. Pero en la búsqueda de equilibrio entre los distintos poderes es importante, porque es lo que permite echar adelante”, puntualizó.

México

Sobre el diálogo en México, manifestó que “la negociación es una de las piedras de tranca que tenemos porque no hay el clima suficiente como para decir: ‘vamos a conversar de igual a igual’. Se trata de caminar juntos”.

“Yo quisiera que se abriera una puerta grande como la de un estacionamiento. Se está abriendo una puertica, hay que saber aprovecharla para que pueda haber otras posibilidades mayores”, expresó.