Henry Zakka: extraño mucho a Venezuela

Henry Zakka es uno de esos actores que poseen tanto talento como éxito en su carrera. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, primero en radionovelas y luego en series y dramas internacionales, no ha dejado de crecer y brillar en producciones tan interesantes como importantes. El pasado 23 de junio se emitió el último capítulo de “Pienso en ti”, una producción mexicana en la que Zakka tuvo la responsabilidad de interpretar al padre de la famosa Dulce María, quien persigue su sueño de triunfar en el mundo de la música junto al galán David Zepeda. “Pienso en ti” se suma a la larga lista de telenovelas en las que Zakka ha demostrado su impecable trabajo, como “Los ricos también lloran” (2022), “Si nos dejan” (2021), “Como tú no hay dos” (2020), “Rubí” (2020) y “Juliantina” (2019), todas ellas realizadas en México. Además, se le suma un interesante personaje que interpretará en “Esta historia me suena”, una serie musical de antología transmitida por Televisa. En una entrevista con el artista, hablamos sobre esto y otros temas, donde Zakka comentó que espera regresar pronto a su país natal, Venezuela, una tierra que extraña profundamente.

Foto: cortesía José Verdalles

“Han sido muchas las producciones que han contado con su talento artístico. De hecho, no ha dejado de trabajar. ¿Cree que eso lo convierte en uno de los actores venezolanos más exitosos en el extranjero?”, le preguntamos a Zakka.

“No, no creo que sea uno de los actores más exitosos. Bueno, trabajar es un privilegio y es muy importante hacerlo de manera constante en esta carrera, ¿no?”, respondió Zakka. “Después de casi 50 años de carrera artística, me siento muy contento de seguir vigente, pero también debo mencionar a Edgar Ramírez en Los Ángeles, en Hollywood, quien está teniendo una carrera brillante. Hay muchos actores que realmente están trabajando, aunque a veces no se conozca lo que están haciendo. Son menos promocionados, incluso por ellos mismos. Pero sí, me considero afortunado y puedo decir que soy uno de los pocos que está trabajando de manera permanente. Ahora en México, antes lo hice en Los Ángeles, también en Argentina, y por supuesto en mi país, en Caracas, Venezuela. Pero sí, soy uno de los que está trabajando. Soy uno más, podríamos decir”, agregó.

Continuamos la entrevista hablando sobre su participación en la telenovela “Pienso en ti”, de TelevisaUnivision, y Zakka describió la experiencia como una suerte y un privilegio. Destacó que trabajar con actores reconocidos como Dulce María y David Zepeda fue realmente importante y hermoso para él. Además, mencionó que cada proyecto que enfrenta es como si fuera el primer día, y que se siente responsable de interpretar a los personajes, pero no de vivir sus vidas.

Luego, Zakka nos habló sobre su personaje en la telenovela, Alfonso Rivero, a quien describió como un hombre bueno y dedicado a sus hijos. Destacó que Alfonso vive permanentemente a la defensiva, especialmente en lo que respecta a sus hijas, cada una con un talento especial.

También nos adelantó sobre su próximo proyecto, donde interpreta a un juez llamado Conrado. Se trata de una nueva versión de la clásica serie venezolana “La historia de una canción”, ahora titulada “Esta historia me suena”. Zakka explicó que el juez Conrado toma una decisión importante en el especial de una hora dedicado a Los Bukis y Marco Antonio Solís.

Hablamos sobre los personajes más significativos en su carrera, y Zakka mencionó uno en particular: el cuento “Los Inmigrantes” de Rómulo Gallegos, que realizó en 1984 o 1985 en Radio Caracas Televisión. Destacó la belleza de ese proyecto y el elenco en el que participó.

Finalmente, Zakka describió esta etapa profesional como muy buena y destacó la importancia de mantenerse vigente y ser convocado para trabajar. Habló sobre el respeto y el cariño que ha recibido de sus compañeros de trabajo en diferentes países, y destacó la importancia de la sabiduría, el estudio y el cuidado personal en esta profesión.

Al preguntarle sobre su popularidad y el cariño de los venezolanos, Zakka expresó que no se siente tan querido en su propio país como en otros lugares. Sin embargo, mencionó que le encanta poder comunicarse con los venezolanos a través de entrevistas como esta.

Por último, Zakka confesó que extraña mucho a Venezuela y mencionó algunos alimentos y costumbres que añora. Espera poder regresar pronto y disfrutar de su país natal.

En resumen, Henry Zakka es un actor talentoso y exitoso que ha dejado su huella en el mundo del espectáculo. Con una carrera de casi 50 años, ha demostrado su impecable trabajo en numerosas producciones, tanto en México como en otros países. A pesar de su éxito, Zakka se considera afortunado y humilde, y espera seguir trabajando y creciendo en su carrera. Además, tiene la esperanza de regresar a Venezuela, su tierra natal, y disfrutar de todo lo que extraña.