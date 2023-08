La Rinconada destaca con sus resultados – Líder en deportes

1a. Carrera – 1.100 Metros – Tiempo: 73″4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Alekssander (2) 55 J. Aray 38,17

2 Baquiano (1) 54 F. Quevedo

3 Hesed (3) 53 L. Mejías

4 Lewandowski (5) 53 J. Lugo

5 Hakugei (4) Derribó al jinete

Div: G. 38,71.- Exacta: 56,24.- Trifecta: 139,31.-

2a. Carrera – 1.200 Metros – Tiempo: 72″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Aclamado (3) 53 R. Capriles 63,98

2 Khabib (4) 51 H. Medina

3 Folklore (1) 51 J. A. Rivero

4 El Perfecto (5) 51 J. C. Mundo

5 Visión (6) 53 F. Quevedo

Div: G: 63,98.- P: 40,40 y 26,66.- Exacta: 126,93.- Trifecta: 53,54.- Superfecta: 494,48.- Retirado: (2)

3a. Carrera – 1.100 Metros – Tiempo: 66″3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Star Treck (6) 52 Y. Bermudez 184,69

2 Reina Her (4) 56 R. Capriles

3 Sweet Rain (5) 52,5 H. Medina

4 La Chacha (7) 50 M. Bruzual

5 Rosa Amelia (2) 53 Y. González

Div: G: 184,69.- P: 37,48 y 22,00.- Exacta :606, 47.- Trifecta: 1.166,90.- Superfecta: 942,76.- Retirado: (1)

4a. Carrera – 1.400 Metros – Tiempo: 84″3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 José Enrique (6) 53 J.Alvarado 34,97

2 Gran Sabanero (7) 53 R. Capriles

3 El de Valle (3) 53 J. Herrera

4 Shakman (5) 53 J. Aray

5 Combination (1) 53 L. Mejías

Div: G: 34,97.- P: 29,33 y 30,38.- Exacta: 97,41.- Trifecta: 432,84.- Superfecta: 1.917,76.-Retirado: (4)

5a. Carrera – 1.300 Metros – Tiempo: 79″

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 McGregor (5) 51,5 H. Medina 40,41

2 Mr. Kamelooh (6) 50 L. Sangronis

3 El Kamilo (7) 50 J. A. Rivero

4 PeteRose (2) 53 F. Quevedo

5 My Blue Sky (9) 53 R. Capriles

Div: G: 40,41.- P: 27,43 y 64,84.- Exacta: 429,36.- Trifecta: 780,26.- Superfecta: 825,09.- Pool de 4: 7.270,70.-

6a. Carrera – 1.100 Metros – Tiempo: 66″

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 My Golondrina Mate (1) 51,5 C. Carrero 41,66

2 Queen Bárbara (5) 53 M. Ibarra

3 Miss Charlotte (6) 53 F. Quevedo

4 Estrella Real (7) 50 L. Sangronis

5 Victoria de Oro (9) 553,5 H. Medina

Div: G: 41,66.- P: 23,28 y 258,67.- Exacta: 644,53.- Trifecta: 1.099,66.- Superfecta: 1.844,91.- Doble Perfecta: 122,20.-

7a. Carrera – 1.300 Metros – Tiempo: 78″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Miel de Caña (1) 53 F. Quevedo 48,14

2 Caramel Arrow (10) 54 J. A. Rivero

3 Princesa Susej (6) 53 L. Mejías

4 Miss Mireya (5) 53 J. Aray

5 Elorza Princess (3) 50 nombre

Div: G: 48,14.- P: 53,29 y 27,26.- Exacta: 174,86.- Trifecta: 882,99.- Superfecta: sin acierto.-

8a. Carrera – 1.100 Metros – Tiempo: 68″

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Explosiva (4) 54 R. Capriles 26,38

2 White Cobra (6) 52,5 H. Medina

3 Strength Mya (3) 50 C. Carrero

4 Cheetah (1) 50,5 J. A. Rivero

5 De Casta (8) 53 A. Chirinos

Div: G: 26,38.- P: 26,59 y 34,36.- Exacta: 77,22.- Trifecta: 249,53.- Superfecta: 238,33.-

9a. Carrera – 1.200 Metros – Tiempo: 72″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Fast Cat (7) 50 J. A. Rivero 40,90

2 Black Truffle (10) 56 B. Monticelli

3 La Dama (4) 55 J. Lugo

4 Doña Elsy (1) 50 D. Acosta

5 Miss MaríaDaniela (3) 53 K. Jiménez

Div: G: 40,90.- P: 28,67 y 39,55.- Exacta: 224,52.- Trifecta: 902,41.- Superfecta: sin acierto.- Retirado (11).

10a. Carrera – 1.200 Metros – Tiempo: 72″1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Glaseada (12) 52 J. A. Rivero 64,66

2 La Gran Esperanza (6) 54 F. Quevedo

3 Go Nany Go (9) 53 L. Mejías

4 Nymeria (11) 50 C. Carrero

5 My Girl Alejandra (10)50 M. Rodríguez

Div: G: 64,66.- P: 49,86 y 54,95.- Exacta: 197,16.- Trifecta: 158,47.- Superfecta: 1.108,06.- Triple Apuesta: 129,46.- Pool de 4: 526,55.- Doble Perfecta: sin acierto.- Loto: 204.80.-

Retirada: (5)

Resultados del 5y6

Monto Bs. 11.566.564,00 (Récord)

9.997 combinaciones con 6 ejemplares que cobran Bs. 625,06

21.665 combinaciones con 5 ejemplares que cobran Bs. 74,74.-