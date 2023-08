Carolina Sandoval celebró 20 años como madre de su hija Bárbara Camila. La presentadora venezolana festejó el cumpleaños de su hija mayor con unas vacaciones familiares en República Dominicana.

“Señoras y señores celebrando 20 años como madre. Gracias por esas felicitaciones a mi hija. No sé cómo expresar mi felicidad. No seré la única ni la última, pero soy yo, y me celebro mis 20 años”, dijo Sandoval en un video en su cuenta de Instagram, donde agradeció la oportunidad de compartir en familia y al lado de su hija para hacerle porras en cada momento.

“Me siento súper, es un cumpleaños superlindo, especial, en otro país hermoso… agradecida de estar aquí. Muchas gracias por sus felicitaciones”, comentó, por su parte, Bárbara en la publicación, donde también aparecen su padre, abuela, hermana menor y novio.

La joven también compartió varios de los momentos que ha vivido en esta fecha tan especial para ella y su familia.

La hija de la criolla ha seguido los pasos de su progenitora. Además de estudiar, ha logrado construir su propio negocio y busca demostrar que no hay límites para sembrar y cosechar el éxito.

“Qué felicidad. Estos días han sido tan fabulosos. Lo bueno de mi familia es que cada quien tiene su personalidad. Yo soy como la líder del grupo que hace todos los encuentros y me encanta porque todos nosotros en la familia tenemos el respeto y la tolerancia por la personalidad de cada quien y es lo que ustedes tienen que hacer”, dijo Carolina.

“Fuerte y fabulosa”

Como era de esperar, Carolina Sandoval compartió muchos momentos de sus vacaciones familiares. “Porque una mujer ‘fuerte y fabulosa’ tiene siempre la frente en alto, su sonrisa a flor de piel y se siente orgullosa de sus años bien vividos acá me tienen agradecida, orgullosa y bendecida por cada instante de mi vida”, comentó en otro post.

Tomando el sol y luciendo su figura como tanto le gusta, la animadora aprovechó para mostrar sus diferentes atuendos. “Ajá para los que dejan de dormir por verme la celulitis no diré nada, pero habrá señales”, dijo bailando.

Asimismo, también aprovechó para contar que una vez salió con un hombre que le dijo que jamás tendría una novia con celulitis. “Que buenooo, porque la verdad tenía razón … Sí definitivamente mi ex tenía razón. Y colorín colorado me casé con @nickhernandezve”, señaló.

Y agregó: “Chicas jamás permitan que un hombre las juzgue por su cuerpo, ustedes son más que curvas y el cerebro y el corazón son más importante que la celulitis”.