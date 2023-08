Datos: analista estima que el salario promedio mensual para el sector privado es de US$ 300.

Marielena Alvarado, asesora senior de talento humano, ha señalado que a pesar de que el salario mínimo en el país se ha mantenido en Bs 130 desde el último aumento promulgado en marzo de 2022, el ingreso estimado para el sector privado es de US$ 300 mensuales. Esta realidad paralela mantiene a flote a las empresas privadas.

En ese sentido, Alvarado asegura que Venezuela sigue siendo el país con el salario más bajo, incluso en comparación con las empresas de otros países de la región. En una entrevista para Onda la Superestación, la experta señala que, tomando en cuenta la variabilidad de la calidad de vida, la política y el espectro social, como la salud y la seguridad, Venezuela debería tener un mayor ingreso en comparación con algunos países de Latinoamérica.

Alvarado también destaca que debido a la contracción económica, los productos que antes se podían adquirir con US$ 100 en 2019, hoy se adquieren con US$ 500. En términos gerenciales, Alvarado explica que las organizaciones están tratando de mantener las diferenciaciones entre los niveles organizacionales, pero en otros tiempos la diferencia normalmente era el doble. Esto significa que si el trabajador con el sueldo más bajo de una empresa tiene un ingreso mínimo de US$ 300, el segundo en la pirámide gerencial debería tener un ingreso de US$ 600.

Ante esta situación, Alvarado señala que ha habido un pequeño incremento en el percentil 50, donde los supervisores, coordinadores o especialistas tienen ingresos de entre US$ 650 y 700, las jefaturas medias tienen ingresos de entre US$ 1.000 y 1.750, y las direcciones, cargos misionales, de gerencia funcionales y líderes de gerencia tienen ingresos de alrededor de US$ 2.000 en adelante.

Estos montos varían según la zona del país, las edades y las capacidades de logro de quienes ejercen los cargos. Por ejemplo, los salarios privados más bajos del país se concentran en los estados de Cojedes, Trujillo y Sucre, con alrededor de US$ 90.

Alvarado informa que este estudio se realizó con el aporte de 132 compañías distribuidas en distintos sectores. El 17% de las empresas pertenecen al sector industrial y manufacturero, el 14% al sector farmacéutico y de la salud, otro 14% al sector de consumo masivo y el 11% al sector de telecomunicaciones y tecnología.

Con información de Onda La Superestación.