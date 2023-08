“Fedeagro denuncia que el contrabando de alimentos desde Colombia ‘trae enfermedades y destruye el sector primario'” – Estilo periodístico y tono profesional.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, aseguró que el contrabando de productos desde Colombia, incluye papas, hortalizas, cigarrillos, bebidas, juguetes y medicinas falsas y alimentos terminados.

El representante del gremio explicó que este contrabando ocurre porque no se cumplen las normas, aunque en febrero de 2023 se pudo poner una barrera arancelaria a la papa desde Colombia.

“El consumidor no sabe, pero muchas enfermedades vienen de este contrabando porque no se le hacen las revisiones a cada camión que entra al país, no se hacen las requisas de salud pertinentes” añadió.

También puede leer:

Análisis: expertos aseguran que misiones y programas sociales fueron respuesta política a problemas de imagen

En una entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos indicó que este asunto debe ser tratado con el Seniat y el Insai (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral) que le pone un control sanitario y una barrera en control de enfermedades.

Insistió en que no solo destruyen el sector primario, sino que hay alimentos y medicinas falsas que han matado a venezolanos.

“De Venezuela a Colombia siguen habiendo barreras arancelarias y nos perjudican por la caída del consumo y la competencia con la inflación. Los precios de producción en Colombia son 30% más económicos que los de Venezuela, aquí los insumos son más caros, antes de perder la papa, prefieren enviarla a Venezuela” acotó.

El presidente de Fedeagro recordó que el pasado 1 de agosto entró en vigencia el Sigesai (Sistema Integrado de Gestión para la Movilización Animal y Vegetal), desde el cual se pueden obtener los permisos necesarios para trasladar animales y vegetales, al igual que sus productos y subproductos y ya hay caos por la falta de técnicos.

“Ya están abollados, esta plataforma que puede hacer mucho bien, necesita un año para incluir a todos los productores” señaló.

Con información del Circuito Éxitos.