Presidente Maduro envía al ministro de comunicación a aprender de los tiktokers: Es necesario innovar

El presidente de la República Nicolás Maduro ordenó este lunes 14 de agosto al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información Freddy Náñez, a aprender de la innovación tecnológica y creatividad que aplican los tiktokers o creadores de contenido para diversas redes sociales.

“Las comunicaciones cambiaron… Aprende Alfred Nazareth (Freddy Ñáñez), hay que innovar, aprende de los tiktokers, tenemos que innovar. Yo tengo 62 años y me la paso es innovando. Ya los esquemas cambiaron”, dijo en vivo y en directo desde su programa televisivo ConMaduro+.

En este contexto, el jefe de Estado rememoró cómo era la creación de contenido relativa al humor en sus tiempos, y también en generaciones pasadas.

“Cuando en mis tiempos, todos estos contenidos de humor eran de televisión, en generaciones anteriores a la mía, el humor estaba en los programas de radio. Ahora desde el pueblito más recóndito, te pueden ver en vivo desde China, por ejemplo”, narró en compañía de jóvenes tiktokers invitados a su espacio.

El llamado es a innovar…

“Dios bendiga a estos muchachos del TikTok, por eso los invité para conocerlos en persona, porque me gusta lo que están haciendo en las redes. Me gusta eso que me dicen, que hay que innovar… Aprende Alfred Nazareth”, enfatizó.

Noticia al Día