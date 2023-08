Cabrera saca el 509 y sube al lugar 26 de jonroneros de la MLB. En la visita de este martes de los Tigres de Detroit al Target Field, hogar de los Mellizos de Minnesota, Miguel Cabrera le conectó un jonrón de dos carreras al derecho Bailey Ober para abrir el marcador y aumentar su cuenta de por vida a 509 vuelacercas.

Este es el segundo jonrón que el venezolano despacha en esta temporada de la MLB, su última en la Gran Carpa luego de 20 años de carrera profesional.

Esta cifra del maracayero lo iguala con Gary Sheffield en la posición 26 del ranking de los más jonroneros de la historia.

Además, elevó a 1.867 su récord de empujadas, que es la decimotercera mejor marca de todos los tiempos en las Mayores.

El resultado final del juego de este martes favoreció a los Mellizos, los cuales anotaron 5 carreras en el sexto episodio para cerrar la pizarra 5-3.

Antes del compromiso en el Target Field de Minnesota, los Twins le hicieron entrega a Miguel Cabrera de un palo de Hockey, una caña de pescar y una donación para su fundación.

En este acto estuvieron presentes los jugadores históricos de los Mellizos de Minnesota, Joe Maouer y Justin Morneau. Además del lanzador venezolano Pablo López.

The @Twins bring out Joe Mauer and Justin Morneau to honor @MiguelCabrera with a custom fishing rod, hat and tackle box in his final series in Minny. #RepDetroit pic.twitter.com/jvDM643QAX

— Johnny Kane (@JohnnyKaneBSD) August 15, 2023