Gustavo Elis estrenó su nuevo tema “Otras pieles”

Gustavo Elis sorprendió a sus 3 millones de seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema “Otras pieles”, acompañado de un explosivo videoclip.

El cantante venezolano compartió en su cuenta de Instagram: “Borré tu número de mi cel, pero de mi mente no lo pude borrar”.

Una vez más, Elis se aventura con la mezcla de bachata y música urbana. La canción está inspirada en una relación pasada que ninguno de los dos ha olvidado.

El romántico tema contiene versos como: “Aún te quería, pero me alejé… le dije al mundo que ya te olvidé. Te lo juró no fue mala fe, pero lo nuestro era un desastre. Y si seguíamos seguro estaríamos jodiend*, pero yo elegí seguir amando”.

“Otras pieles” forma parte de su reciente EP “Música nueva”, lanzado a principios de agosto. Este proyecto cuenta con colaboraciones de artistas como Xuxo con su canción “Margarita” y Víctor Drija y Mark B con su canción “Bailar Contigo Remix”, además de incluir 5 temas inéditos.

El tema está inspirado en el amor y los sentimientos, en esa persona que no se olvida y que busca el amor en otras personas, pero no logra encontrar esa misma conexión que solo siente con ella y que se convirtió en su favorita.

En cuanto al videoclip, se pueden apreciar imágenes donde Gustavo y la modelo aparecen en un lugar abandonado, pero ninguno logra encontrarse.

A solo horas de su lanzamiento, el videoclip cuenta con más de 67 mil visualizaciones en YouTube y cerca de 7 mil me gusta. Los fanáticos han compartido su apoyo y buenos comentarios sobre el tema.

“La voz de Gustavo Elis es esa voz que se quedará en mi alma para siempre, tiene el sonido como el de una caricia”; “Querido Gustavo, no puedo expresar con palabras lo mucho que significas para mí. Tu música me acompaña en mis momentos felices y me reconforta en los momentos difíciles. Gracias por existir”; “La guitarra bachatera en esta canción le agrega un flow insuperable”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.