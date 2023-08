Alerta: En Nueva Esparta se han registrado tres femicidios en un mes +Video

El Observatorio Venezolano de Violencia de Nueva Esparta manifesto su preocupación por el aumento de casos de femicidios, una tendencia que viene registrándose desde hace tres años

Hilda Mendoza, coordinadora de la ONG, dijo que los casos se han venido incrementando y lo que ello representa es la violencia intrafamiliar producto de la perdida de valores y falta de políticas que fortalezan a la familia.

Dijo además que, “preocupa el tratamiento que se da a los casos, por ejemplo en la región insular la agresión a una adolescente fue manejada como suicidio pero en el trasfondo hubo violencia por abuso de un familiar y ello pudo haber llevado a lo otro o a qué la persona simulara suicidio”.

En tal sentido, insistió en el llamado a las autoridades para que atiendan diligentemente las denuncias y el registro de casos lleve a la creación de políticas públicas efectivas.

Destacó que comparativamente tres femicidios en un mes, en una región de menos de 500 mil habitantes, es alarmante.

Desestimar el conflicto, retardos procesales y juzgar a la víctima no ayuda a frenar violencia de género

El último femicidio ocurrido en el estado Nueva Esparta, la muerte de Yocelin Alarcon, de 38 años a manos de su pareja, enciende nuevamente las alertas sobre la vulnerabilidad de la mujer y la falta de políticas públicas que fortalezcan la sociedad en valores.

