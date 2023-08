Declaraciones de Joselin Rodríguez sobre Juan Pablo Raba traen cola

Joselin Rodríguez podría enfrentar consecuencias legales tras acusar al actor Juan Pablo Raba de sobrepasarse con ella al intentar besarla y manosearla sin su consentimiento.

En una entrevista que ofreció la venezolana, aseguró que cuando entró a trabajar a Rctv coincidió con Raba, quien le habría ofrecido un tour por las instalaciones del canal de Quinta Crespo. Ella aceptó y en un momento la llevó a un estudio. “Para entrar a un estudio tú tienes que abrir una puerta pesada, que es hermética por el sonido. Entras y quedas en un cuarto que es oscuro y luego sí entras al estudio. Bueno, mi amor, cuando yo entré a ese cuarto de estudio, ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano”, sostuvo la presentadora.

“Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos, salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker y llego a llorar. Ahí, las vestuaristas me preguntaron qué pasaba y yo les digo: ‘Ese hombre me intentó agarrar y meterme mano’. Ellas me dijeron: ‘Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti'”.

Tales declaraciones desataron un debate en las redes sociales, donde hay usuarios que se manifiestan a favor del artista colombiano y dan por falsos los señalamientos. No obstante, lo que muchos esperan es que Juan Pablo se manifieste al respecto.

Y seguirán esperando…

De acuerdo con Ariel Osorio del programa “Lo sé todo” de Canal Uno (de Colombia), lograron conversar con el protagonista de telenovelas como la exitosa “Mi gorda bella” o de la serie de Netflix “Distrito salvaje”, quien, lejos de querer declarar, se limitó a responder que ofrecerá informaciones más adelante.

“Él (Juan Pablo Raba) dijo: ‘Yo, en este momento […] como esto es de una gravedad que involucra tanto mi vida personal, como mi vida laboral, esto va a mis abogados. Estamos en un proceso, vamos a construir y emitir un comunicado de prensa oficial'”, sostuvo el presentador.

A través de sus redes sociales, el artista guarda silencio absoluto sobre el tema. De hecho, no publica nada desde hace siete días en el feed de su cuenta en Instagram.

Su última publicación es un guiño a “The Shinning” de Stanley Kubrick, filme que tiene escenas icónicas como la que emuló Juan Pablo con sus dos hijos, fruto de su relación con la periodista Mónica Fonseca.

¿Qué dice la señora Raba?

Sobre el tema, no mucho por no decir que nada. Sin embargo, vía historias de Instagram hizo algunas observaciones sobre el poder de guardar silencio.

“A la generación (es) que les aterra el silencio… En el silencio se puede encontrar la calma, se puede leer con atención, se puede pensar mejor. Tanto ruido trae más ruido. El silencio es capaz de componer armonía y sobre todo traer claridad al pensamiento. Llegar a la verdad, recopilando con rigurosidad lo que en sí misma la alimenta: la calma, la memoria clara, la historia… la verdad no se afana”, reflexionó.

“El silencio es un momento perfecto para hacer todo mejor. Y luego no salir con más ruido. No le tengan miedo a parar. Si algo le tenemos que aprender a las máquinas es que cuando se recalientan… no funcionan bien. Seamos más humanos y menos máquinas”, continuó la también ambientalista.

Opiniones a favor de Raba

Y aunque Juan Pablo Raba ha guardado silencio con respecto a los señalamientos, hay usuarios en las redes que se pronunciaron para brindarle apoyo.

La usuaria @adrileale3 expresó: “Juan Pablo, como Venezolana te pido disculpas. Esa mujer no nos representa, demándala para qua busque a otro a Ver cómo se hace famosa”, mientras que @luisbenitezb87 preguntó “¿dónde están las pruebas los testigos verdadero un feminismo realmente fuera de si que solo habla estupideces”.

Otro seguidor, @johannacc.14 opinó que “Juan Pablo no tiene malos gustos, esa mujer un día se sintió aburrida y dijo: ‘¿Quién está feliz por aquí?’. Y pues no tenía más que hacer sino jod*r a una familia completa, la felicidad de otras personas también genera envidia, Juan Pablo es inocente hasta que se demuestre lo contrario!!”.

Joselin Rodríguez: “Fue solo una anécdota”

“Yo quiero de verdad dejar claro que esto sucedió realmente. Este momento que, quizás, esta persona estaba de protagonista en una novela, era tal vez asediado por las chicas porque era el galán… Y por supuesto las mujeres querían conocerlos, estar con él, que era un hombre soltero y creo que estaba saliendo con Marjorie de Sousa en ese tiempo”, reiteró la criolla en un otra entrevista que ofreció tras el revuelo que levantó.

Añadió que no quiso perjudicar a la familia del intérprete bogotano porque el hecho, según insiste, ocurrió hace unos 20 años.

“No estoy acusando a nadie, ni él me persiguió, ni después tuve persecución, ni me buscó. Eso quedó hasta ahí ese día, de ahí no pasó ni trascendió”.

Mencionó que contó su verdad a modo de anécdota, sin buscar protagonismo porque no tiene proyectos en el vecino país y tampoco piensa venir a Venezuela.

Ante la posibilidad de ser demandada, Joselin Rodríguez dijo: “Yo creo en la justicia y mientras yo no esté haciendo nada ni esté dañando a nadie. Simplemente conté una anécdota de una verdad que viví. ¿Por eso también me van a juzgar?”.