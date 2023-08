Il Divo presentó a su nuevo integrante

A dos años de la muerte del cantante Carlos Marín, Il Divo lo recordó. La famosa agrupación, aprovechando el éxito de su disco y gira en español “Amor y pasión”, presentó a su nuevo integrante.

David Miller, Urs Buhler y Sebastien Izambard contarán con la compañía del barítono mexicano-americano Steven LaBrie.

“Siempre me ha gustado la música de ópera, la música clásica, pero crecí escuchando a Selena Quintanilla por supuesto porque también soy tejano. La música mexicana de Javier Solis, Pedro Infante, Jorge Negrete, esos son cantantes maravillosos. Lo que me impresiona siempre del público de Il Divo es que aunque estamos en los Estados Unidos cantando ‘Regresa a mí’ por ejemplo, todos los americanos conocen la letra. Es impresionante, me encanta como une la música a toda la gente”, dijo LaBrie en una entrevista con People en Español.

La agrupación tiene planeado lanzar nuevos temas para sus fanáticos latinos. Según la información, Il Divo se encuentra grabando un nuevo álbum y próximamente presentará nuevas canciones navideñas y nuevos temas en español.

“Este disco es muy importante para nosotros. Usamos la música de la manera en que nuestros fans nos dicen que ellos usan nuestra música: para sanar. Y eso hicimos nosotros mismos, usamos la música, nuestras voces, y vaciamos todas nuestras emociones en esta gira para ayudarnos a sanar”, destacó David Miller.

El año pasado, Steven se unió a Il Divo como invitado especial en su gira y los fanáticos lo recibieron de manera especial.

“Creo que somos muy afortunados de haber encontrado a Steven porque no es algo obvio reemplazar a Carlos Marín, ni por la voz ni por la personalidad. Pasamos tanto tiempo juntos que encontrar a una cuarta persona que encaje en esa dinámica es increíblemente difícil, y Steven es una persona maravillosa y es tan fácil tenerlo con nosotros, tan fácil trabajar con él, es un placer conocerlo”, señaló Urs.

La agrupación sufrió una gran pérdida cuando el 19 de diciembre de 2022, Carlos Marín, uno de sus integrantes, falleció luego de contraer covid-19. La banda había comenzado una gira por Reino Unido que luego los llevaría a distintas partes de Europa y Estados Unidos, sin embargo, el contagio del músico fue fulminante.

En 2023, la agrupación continuará su gira por Europa, Japón y Australia. También realizarán una gira navideña por Estados Unidos en diciembre. En 2024 tienen planeado presentar un nuevo disco y una nueva gira de conciertos.

¿Quién es Steven LaBrie?

Steven LaBrie es cantante y actor de ascendencia mexicana. Nació en Dallas (Texas), tiene 32 años y cuenta con numerosos reconocimientos profesionales en su currículo.

Está especializado en la música ópera lírica como barítono, ganó el premio Top Prize en 2016 y obtuvo una beca muy codiciada para George London Music Foundation, lo que le valió estar entre los cinco barítonos más prometedores según Opera News.

En sus redes sociales se muestra como un apasionado de los deportes al aire libre, el gimnasio, viajar y jugar con su gato.