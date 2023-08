Adriana Peña confiesa el complejo que la atormentaba

Adriana Peña: Una historia de superación y empoderamiento

Para muchos, Adriana Peña tiene la combinación perfecta para triunfar en el mundo del entretenimiento: talento, belleza y carisma. Sin embargo, tal como le sucede a la mayoría de las personas en la actualidad, también ha enfrentado problemas de autoestima y falta de seguridad.

La presentadora del programa “La bomba” en Televen hizo referencia a este tema durante una dinámica de preguntas realizada el pasado jueves 17 en sus historias de Instagram.

“¿Has sufrido problemas de autoestima?”, le preguntó uno de sus seguidores durante la actividad, y su respuesta fue muy directa.

“Obvio, claro que sí, sería mentira decirles que no. Hace tiempo, recuerdo que era muy acomplejada con mis piernas, porque bueno, soy muy piernona”, comentó. “Y cuando estaba intentando incursionar en el mundo del modelaje, en el área de las pasarelas, nunca quedaba porque, bueno, esas mujeres son así (muestra el dedo meñique) y yo como así (deja ver el pulgar)”, manifestó la también comunicadora.

“Creo que me traumaticé un poco, pero es algo que he venido trabajando y que es parte de mí, así que no puedo hacer nada”, añadió.

Cabe destacar que Adriana Peña ha aprovechado su fama para tratar de ayudar a otros en temas como la autoestima y la salud mental, transmitiendo mensajes positivos y compartiendo experiencias personales a través de sus redes sociales.

“Muchas veces he sido dura conmigo misma, mirándome al espejo y llenando de críticas mi cuerpo. Ha sido una lucha constante de aceptación, de querer siempre estar mejor y de entender que si me amo debo aprender a hablarme mejor y más bonito”, compartió en junio pasado en una publicación de Instagram.

“Y así lo he ido haciendo, y déjenme decirles que se siente bien. Aprendamos a vernos y hablarnos desde el amor. Así que cuando te mires al espejo recuerda lo increíble, valiosa y PODEROSA que eres”, añadió en el mismo post.

En cuanto a los tratamientos estéticos, la también modelo caraqueña respondió algunas preguntas en Instagram. Confesó que su alabada sonrisa fue diseñada por el odontólogo Luis Alfonso Márquez y aclaró que no tiene nada en los labios. “No tengo los labios hechos, son naturales”, escribió. Además, suele compartir las diferentes terapias y tratamientos que prueba para la piel y otras áreas.

En el plano personal, Adriana Peña reveló hace unos meses que su objetivo es convertirse en madre en 2024. La maniquí está casada desde 2018 con el empresario Manuel Rodríguez.

Además de eso, Peña ya se encargó de agrandar la familia con la adopción de un perro golden doodle al que llamó Punky.

Adriana Peña es un ejemplo de superación y empoderamiento, demostrando que todos enfrentamos nuestras propias batallas internas y que es posible trabajar en ellas para crecer y alcanzar nuestros sueños.