El Vicariato Provincial de Venezuela alerta sobre la presencia de un falso fraile dominico en Caracas

El Vicariato Provincial de Venezuela emitió un comunicado advirtiendo sobre un hombre que se hizo pasar por fraile dominico en la Arquidiócesis de Caracas, pero fue desmentido por la autoridad eclesial. El individuo fue identificado como Keybis Jiménez y se destaca que no pertenece a ninguna orden religiosa. En el comunicado se enfatiza que este joven no es sacerdote ni fraile dominico, y no tiene autoridad para celebrar sacramentos o realizar cualquier tipo de celebración en parroquias o templos católicos. Además, se invita a la comunidad a denunciar este delito de usurpación, engaño y estafa a las autoridades competentes. Adjunto a esta noticia se encuentra una imagen donde se muestra al falso fraile. También se incluye un tweet de la Arquidiócesis de Caracas que confirma que Keybis Jiménez nunca ha pertenecido a la orden religiosa.



