Resultados de La Rinconada: Informe Profesional sobre el Desempeño

La Rinconada – Resultados de las carreras de caballos

1a. Carrera – 1.400 metros – 83″4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 La de Rossy (6) 51 H. Medina 34,97

2 Yaqui Desings (7) 51 D. Acosta

3 Daniela Runner (3) 53 F. Quevedo

4 La Súper Kat (5) 54 R. Capriles

5 Marttina (1) 53 J. Lugo Jr.

Div: G: 34,97.- P: 34,21 y 62,14.- Exacta: 112,48.- Trifecta: 113,02.- Superfecta: 201,71.-

2a. Carrera – 1.300 metros – 81″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Rainbow Dash (1) 54,5 J.G.Hernández 36,98

2 Decidida (6) 50 J. A. Rivero

3 Doña Vero (9) 52 Y. González

4 Bruselas (8) 50 M. A. Bruzual

5 Dolcezza (2) 54,5 K. Perfecto

Div: G: 36,98.- P: 25,00 y 41,59.- Exacta: 104,67.- Trifecta: 187,70.- Superfecta: 224,78.-

3a. Carrera – 1.200 metros – 70″1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Mi Chiquitina (4) 53 F. Quevedo 60,40

2 Perla Deltana (1) 53 J. Lugo Jr.

3 Quiboreña (5) 51,5 J. A. Rivero

4 Lady Soal (7) 53 J. Lugo

5 My Funny Gold (6) 51 D. Acosta (Rodó)

Div: G: 60,40.- P: 24,91 y 25,50.- Exacta: 134,90.- Trifecta: 1.286,44.- Superfecta: sin acierto.- Ret: 2

4a. Carrera – 1.400 metros – 84″4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 El de Mabel (3) 54 R. Capriles 31,59

2 Chiefsttar (9) 53 H. Medina

3 Sun Classic (7) 53 Y. González

4 Macuto (6) 53 F. Quevedo

5 RoyHalladay (1) 50 A. Ybarra

Div: G: 31,59.- P: 22,00 y 23,84.- Exacta: 59,41.- Trifecta: 94,77.- Superfecta: 77,03.-

1a. Válida 5y6 – 1.300 metros – 77″1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 King of Sucess (7) 50 J. Aray 47,69

2 El Gran Mario (11) 54 C. Quevedo

3 Tes and Yes (6) 52 J. A. Rivero

4 Bendito (3) 53 L. Mejías

5 Ron Añejo (10) 54,5 H. Medina

Div: G: 47,69.- P: 28,59 y 49,43.- Exacta: 226,47.- Superfecta: 360,80.- Pool de Cuatro: 1.368,62.- Ret: 5

2a. Válida 5y6 – 1.300 metros – 79″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Two Riddle (5) 54,5 J. Aray 88,48

2 La de Boris (7) 53 H. Medina

3 Fantastic Shot (9) 54 M. Ibarra

4 Bloody Mary (3) 53 A. D. Pérez

5 Oklahoma (1) 53 E. Acevedo

Div: G: 88,48.- P: 59,79 y 40,12.- Exacta: 610,03.- Trifecta: 560,79.- Triple Apuesta: 696,60.- Doble Perfecta: sin acierto.-

3a. Válida 5y6 – 1.300 mts. – 82″1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 My Feeling Mate (7) 52,5 H. Medina 26,84

2 Ram Power (3) 551,5 C. Brito

3 Antoine (5) 53,5 Y. González

4 The Beast King (9) 53 M. Rodríguez

5 Electronic (4) 54,5 A. Finol

Div: 26,84.- P: 28,50 y 28,72.- Exacta: 51,47.- Trifecta: 61,07.- Superfecta: 393,62.-

4a. Válida 5y6 – 1.300 mts. – 79″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Namekun (10) 53 J. Aranguren 215,12

2 Quality Princess (9) 50 Y. González

3 Lombardía (6) 55 J. Lugo

4 Fior de Lino (2) 54 H. Medina

5 Luna Victoria (4) 51,5 J. Alvarado

Div: G: 215, 12.- P: 114,84 y 55,09.- Exacta: 3.510,52.- Trifecta: 2.111,08.- Superfecta: sin acierto.-

5a. Válida 5y6 – 1.400 mts. – 84″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Kingston (2) 51,5 J. A. Rivero 42,29

2 North Music (4) 51,5 Y. González

3 Masttery (7) 55 R. Capriles

4 Velocity (1) 53 J. Aray

5 Il Filangieri (6) 54 J. G. Hernández

Div: G: 42,29.- P. 29,28 y 73,88.- Exacta: 1.977,98.- Trifecta: sin acierto.- Superfecta: 1.172,50. Ret: 8

6a. Válida 5y6 – 1.300 mts. – 79″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Premiado (12) 52 H. Medina 122,78

2 Mr. Slap (5) 54 Ed. Jaramillo

3 Iagoaspas (10) 53,5 J. Aray

4 Cosmos (14) 52,5 J. González

5 High Potential (4) 54 J. Lugo

Div: G: 122,78.- P: 56,71 y 8.095,00. Exacta, Trifecta, Superfecta y Triple Apuesta sin aciertos.- Pool de Cuatro : 8.872,96.- Loto: 12.802,28

Monto del 5 y 6

Bs. 11.647.610 (récord)

108 cuadros con 6 cobran: Bs. 58.238,33 c/u.

2.062 cuadros con 5 cobran: Bs.790,82 c/u.

