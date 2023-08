UE atenta a las elecciones en América Latina: ESPECIALMENTE VENEZUELA, dice Borrell

La Unión Europea (UE) está siguiendo de cerca los procesos electorales en América Latina y el auge de la izquierda. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó que la UE está especialmente preocupada por Venezuela, donde se deben celebrar elecciones presidenciales en 2024, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta. Borrell destacó la importancia de que Venezuela cumpla con los estándares democráticos para que la UE pueda reconocer el resultado de las elecciones. Cabe recordar que la UE no reconoció los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela en 2020, argumentando que no fueron libres, justas ni democráticas, debido a la ausencia de la oposición y a una alta abstención. Por otro lado, Borrell calificó de importantes los resultados electorales en Ecuador y Guatemala y resaltó la importancia de prestar atención a los resultados electorales en la región, debido al movimiento político que existe en América Latina. Aunque la UE respeta las decisiones de los latinoamericanos, Borrell advirtió sobre la corriente de izquierda que se está dando en la región y reiteró que la UE solo busca que los resultados cumplan con los estándares democráticos y reflejen la voluntad de los ciudadanos.



