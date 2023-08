MUERTES POR CÁNCER en el Zulia: cada 100 horas hay una víctima por falta de insumos

La crisis de salud en la entidad empeora con la situación de los pacientes oncológicos

En Maracaibo, según datos ofrecidos por el Comité de Pacientes Oncológicos del estado Zulia, un total de 30 pacientes oncológicos murieron en el primer trimestre de 2023 y otros 100, de distintos municipios zulianos, murieron en 2022, a la espera de una atención médica de calidad.

Esta realidad ha encendido las alarmas en la comunidad zuliana, puesto que, según los datos de la ONG, un zuliano ha muerto cada 100 horas, entre el 2022 y el 2023, principalmente por la falta de insumos para el combate de esta enfermedad.

En entrevista con el portal Versión Final, Ángel Urdaneta, presidente del Comité, calificó esta situación como “una sentencia a muerte”, porque, debido a la escasez los pacientes oncológicos de la entidad han tenido que paralizar por semanas e incluso meses sus tratamientos, solo en la espera por un cupo o la llegada de los tratamientos.

“Cuando a un paciente no le llegan sus medicinas e interrumpe su proceso de quimioterapias, eso le está dando pie a que el cáncer siga avanzando, es una sentencia a muerte. Cuando vemos que las medicinas no llegan o llegan un mes sí y al otro no, también están en riesgo”, precisó Urdaneta.

La publicación refiere que la Farmacia de Alto Costo en Maracaibo, adscrita al Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss), debe entregar una dotación de medicinas gratuitas cada 21 días. “Sin embargo, la realidad es otra”, lamentó.

Sobre el tema, lamentó que el escenario se vuelva “repetitivo”. “El año pasado se tardaron ocho meses en llegar los tratamientos y este año, la situación también ha sido irregular. Ahorita tenemos más de un mes esperando las medicinas, este proceso de entrega de medicamentos a nuestros pacientes ha sido irregular, sobre todo en los últimos tres años”, acotó.

Mala atención

Por otro lado, hay un elemento que incide en esta crisis y es la mala atención en esa farmacia.

“Los visitantes, que en su mayoría asisten al lugar con defensas bajas, malestares y en sillas de ruedas o muletas, reciben mala receptividad del personal médico, en especial de la directora del centro farmacéutico”, denunció.

Lo que empeora porque “no son las más adecuadas para estas personas con condiciones de salud especiales”.

“No hay baños, no hay agua para tomar, hay muy pocos asientos, a veces el aire acondicionado funciona, a veces no, hay poco personal para la atención de nuestra gente. Además, quien dirige la oficina de Alto Costo es una persona que odia a los pacientes oncológicos porque siempre tiene una actitud de rechazo, de mal servicio, de mala atención, no ayuda a hacer las cosas más fáciles”, criticó.

Y como si esto no fuera poco, al Zulia llegan pacientes oncológicos de otros estados, como Mérida, Trujillo y Falcón, quienes viajan a Maracaibo para realizarse su tratamiento, puesto que allí es donde se encuentra la única máquina de radioterapias en el Oncológico Dr. Humberto Fernández Morán, al lado del Hospital General del Sur.

Ley local de protección

En vista de la crisis de los pacientes con cáncer en la entidad, precisamente, este lunes se supo el Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clezulia) se prepara para la aprobación de la «Ley de Protección y Asistencia Social para Pacientes Oncológicos».

«Estamos dedicados a fortalecer esta ley para otorgar una protección legal sólida a nuestros pacientes con cáncer. Hemos escuchado las voces de los pacientes, organizaciones e instituciones en todo el estado. Hemos establecido comités ciudadanos en varias localidades … para que sean los defensores de este trabajo que llevamos a cabo gracias al anteproyecto presentado por la Fundación Voces de Esperanza. Queremos que los ciudadanos comprendan el alcance y la importancia de esta ley», afirmó la presidente de la Comisión en Materia Laboral, Social y Salud, Alejandra Barrientos.