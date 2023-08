¡Ojo pelao! Quedarán sin efecto los bonos de la plataforma Patria que no sean aceptados en 90 días

Quedarán sin efecto los bonos de la plataforma Patria que no sean aceptados en 90 días. La plataforma Patria informó que todos los bonos especiales que tengan más de 90 días de haber sido entregados y que no hayan sido aceptados por el beneficiario quedarán sin efecto.

En el texto se especifica que la entrega de bonos especiales se realiza periódicamente (generalmente una o dos veces al mes). Inmediatamente, el sistema envía un mensaje al teléfono celular registrado como principal y la aplicación veMonedero notifica la asignación, partir de ese momento los usuarios y usuarias pueden accedan al sistema y aceptar dicho beneficio a través de la opción «Protección Social», específicamente en la sección «Inicio».

La información agrega que aquellas personas que no puedan acceder a la plataforma deben utilizar los mecanismos que ofrece el sistema para recuperar la contraseña o ingresar al portal.

Finalmente, la plataforma Patria aclaró que cuando un bono quede sin efecto, automáticamente se puede recibir uno nuevo.

El beneficio no llega a aquellas personas que expresamente han señalado que no desean recibirlo y así lo tengan configurado en la opción “Grupos y Programas” de la sección “Perfil” (no desea recibir bonos). Tampoco entrega a quienes tengan dos o más bonos sin aceptar.