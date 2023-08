AHORA SÍ LLAMA A LA UNIÓN: Maduro pide que no lo dejen solo y asomó la posibilidad de un golpe de Estado

“Nicolás Maduro hace un llamado a los empresarios y productores para que lo apoyen en la batalla por la paz, ya que no se trata solo de él, sino de todo el país. Advierte que de lo contrario, podríamos volver a vivir intentos de golpes de Estado y protestas violentas conocidas como guarimbas.

“No me dejen solo en esta batalla. No se trata de Maduro o anti-Maduro, se trata de Venezuela. Vamos a derrotar a los golpistas y desestabilizadores”, afirmó durante una jornada productiva el miércoles.

Además, hizo hincapié en que ha preguntado a los empresarios y productores del país si desean un golpe de Estado y el regreso de las guarimbas, que implicarían violencia, desestabilización, guerra económica y caos. Maduro ha denunciado estos planes y asegura que existen indicios de un golpe en preparación.

Con estas declaraciones, el presidente deja claro que la derecha y la oposición tienen planes de llevar a cabo un intento de golpe de Estado, por lo que todo el país debe estar alerta.

“No me dejen solo, civiles y militares, empresarios y trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, no me dejen solo en esta batalla”, imploró.

“Conuco a gran escala” llegará a los BRICS

Maduro, junto con los ministros Juan Carlos Loyo y Wilmar Castro Soteldo, propuso retomar el concepto de “conuco a gran escala”, expandiendo los circuitos productivos del campo y abriéndolos a procesos de financiamiento internacional.

En este sentido, invitó a los países de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a invertir, producir y trabajar junto a Venezuela, siguiendo el modelo venezolano. Destacó que están construyendo un modelo propio, diversificado y capaz de producir de todo.

El tema de los BRICS se abordó debido a la participación del canciller venezolano, Yván Gil, en la cumbre del grupo en Sudáfrica, donde se discutirá la incorporación de nuevos miembros. Venezuela busca ingresar como miembro de este bloque.

Congreso campesino

Maduro anunció la realización de un Congreso Nacional Campesino con la participación de 26 organizaciones de productores y campesinos registradas. El objetivo de este congreso es discutir proyectos de crecimiento y resolver problemas relacionados con el campo.

El presidente señaló que este congreso es necesario para debatir y generar estrategias que impulsen el crecimiento económico del país. Según Maduro, el milagro económico está ocurriendo gracias a los productores, por lo que es fundamental apoyarlos.

Nueva Zona Económica Especial Productiva

Además, Maduro explicó que el país cuenta con una Zona Económica Especial Productiva del Campo, que abarca el oriente de Venezuela. Esta zona incluye el oriente del estado Guárico, todo el sur de Anzoátegui, la zona centro-occidente de Monagas, parte del sur de Sucre y el norte del estado Bolívar.

En resumen, Maduro hace un llamado a la unidad y al apoyo de empresarios, productores y ciudadanos para enfrentar los intentos de golpe de Estado y garantizar la paz en Venezuela. También destaca la importancia de fortalecer la producción agrícola y buscar alianzas internacionales para impulsar el crecimiento económico del país.”