¡SALVADOS POR AHORA! AN del 2015 logra ampliar plazo de cobro de parte de tenedores de bonos de Venezuela

La Asamblea Nacional de 2015 logró un avance al conseguir el respaldo de los tenedores de bonos de Venezuela para retrasar el plazo para demandar al país por impago. Según la agencia Reuters, esto fue posible gracias a un plan de negocios presentado por la AN que fue aceptado debido a que la oposición cuenta con la aprobación de Estados Unidos para negociar.

La propuesta consiste en pagar un “peaje o estatuto de limitaciones”, que permitirá extender el plazo de pago desde finales de este año hasta finales de 2028. Según la agencia, los tenedores de bonos internacionales que poseen más de $11 mil millones de la deuda de Venezuela respaldaron esta oferta de la Asamblea Nacional liderada por la oposición para retrasar la fecha límite legal para demandar al país por incumplimiento hace seis años.

La Asamblea Nacional anunció la semana pasada que había aprobado una oferta para “tolerar” o pausar el pago después de que Venezuela dejó de pagar aproximadamente $60 mil millones de su deuda del mercado internacional en 2017. Estos bonos fueron emitidos bajo la ley de Nueva York, lo que les otorga a los tenedores seis años para demandar al país en caso de incumplimiento.

Con este peaje, los inversores ya no se verían obligados a demandar antes de que se agote el plazo de seis años. Cabe mencionar que Maduro hizo la misma propuesta en marzo, pero no era aplicable a los tenedores de bonos, ya que los tribunales estadounidenses no reconocen a su gobierno.

El Comité de Acreedores de Venezuela, en un comunicado, expresó su satisfacción por el anuncio realizado por la Asamblea Nacional de 2015 y otras entidades reconocidas por el gobierno de Estados Unidos como representantes de Venezuela, Pdvsa y Corpoelec sobre el plazo de prescripción. Añadió que este acuerdo debería ayudar a evitar acciones legales y avanzar hacia el objetivo final de garantizar un proceso ordenado y equitativo de reestructuración y pago de la deuda.

Entre los miembros del comité de acreedores se encuentran fondos internacionales como Fidelity, T. Rowe Price, Mangart Capital Advisors, Greylock Capital Management y GMO, que han formado parte del comité durante mucho tiempo.

Los expertos legales aún esperan que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie sobre si respalda la decisión de la oposición sobre el peaje.