El Gobierno de Ecuador revierte su posición y cesará la explotación petrolera, tal y como lo dictaminó el plebiscito.

El Gobierno de Ecuador ha dado marcha atrás en su decisión de no acatar los resultados del plebiscito celebrado el pasado domingo, en el que la mayoría del país votó a favor de detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, considerado un epicentro mundial de biodiversidad. En un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se ha señalado que una vez que los resultados de la consulta popular sean oficializados y notificados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Gobierno acatará esta decisión. El Ejecutivo ecuatoriano ha recordado que la Corte Constitucional ya dictaminó que, en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado, se llevarán a cabo medidas a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en un plazo máximo de un año. Además, se ha subrayado que el Ejecutivo siempre ha sido y será respetuoso con la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada mediante el poder de su voto. El comunicado se ha emitido en respuesta a las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, quien había asegurado que el Gobierno de Lasso no detendría la operación petrolera. El ministro argumentó que, según la Constitución, solo los habitantes de la zona donde se encuentra el yacimiento pueden decidir sobre ella, por lo que los resultados de la consulta no serían aplicables a nivel nacional. Sin embargo, con el 99,53 % de los votos escrutados a nivel nacional, el “Sí” a cesar la actividad del Bloque 43-ITT del Yasuní ganó con el 58,9 % frente al 41,04 % del “No”. En la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el bloque, el “No” ganó con el 57,99 % de los sufragios frente al 42,01 % del “Sí”. Ante esta interpretación de la Constitución, Santos Alvite instó a los colectivos ambientalistas a pedir una aclaración a la Corte Constitucional y reiteró la intención del Ejecutivo de mantener la operación y dejar los planes de desmantelamiento listos para que el próximo presidente o presidenta decida si se detiene la extracción de petróleo. El colectivo ambientalista Yasunidos ha anunciado que solicitará a la Corte Constitucional el cumplimiento de su dictamen y la eventual destitución de funcionarios que pongan en riesgo el orden constitucional. La consulta fue autorizada después de que Yasunidos reuniera 757.000 firmas y librara una batalla judicial de diez años con los órganos electorales para su realización. El Bloque 43-ITT es el más reciente y productivo de los cuatro que se encuentran en explotación dentro del Parque Nacional Yasuní, un área que alberga a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y a más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces. De este bloque se extraen diariamente alrededor de 58.000 barriles de crudo, lo que equivale al 11 % de la producción nacional de crudo de Ecuador.



