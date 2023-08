¿Presidenciales en octubre? Claves para entender un posible adelanto de elecciones

Las fuerzas del chavismo dicen estar preparadas y más que un anuncio parece una orden. ¿Qué dirá el CNE?, solo esperamos por los nuevos rectores.

Suena exagerado y hasta de chiste provocador que el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, diga que las elecciones presidenciales podrían realizarse perfectamente para el mes de octubre de este año. Argumenta que técnicamente pudieran efectuarse en esa fecha.

Esto lo dijo a manera de provocación en su programa semanal televisivo Con el mazo dando.

“Este año da tiempo, porque en un mes se organizan unas elecciones”, afirmó Cabello.

Manifestó que “las fuerzas revolucionarias” preparadas para acudir a un llamado a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Apenas transcurre el mes de agosto, por lo que “da tiempo de hacer en septiembre, en octubre o en noviembre, o en diciembre, cuatro chances, porque en un mes se organizan unas elecciones”, aseguró.

Asimismo, destacó que, en caso de adelantarse las elecciones, “el Plan República también está listo”.

Lo más sorprendente es que apenas a hora, el ministro de la Defensa y, por ende, jefe máximo del Plan República, Vladimir Padrino López, toma línea y en cadena nacional lanzó el comentario: “el proceso electoral se hará en corto plazo”.

Aunque para algunos pareciera halado por los pelos y consideran que un comentario tan radical no debe ser tomado tan en serio, le decimos que sí, porque es Diosdado Cabello quien lo lanza y sabemos su ascendencia no solo en el estamento militar sino hasta en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y porque no es la primera vez que lo dice, apenas dos días antes también lo planteó en la rueda de prensa tradicional del Psuv.

¿Por qué el chavismo insinúa elecciones ya?

El chavismo siempre tiene un plan b y como organización política no se ha visto una maquinaria más devastadora que el Psuv en la historia de Venezuela, como ni siquiera lo fue Acción Democrática (AD) en sus tiempos de más gloria.

Pese a que son muchos los que aspiran llegar a la silla de Miraflores, están claros que para seguir en el poder se debe tomar línea y cada uno deberá esperar su momento y este es el de Nicolás Maduro, quien logró entre 2017 y 2020 tragar grueso y logró saltar todos los obstáculos y ahora se ha fortalecido. Con un candidato único, ahora lo que debe afinar el procedimiento y, si es de adelantar los comicios presidenciales, lo hará.

Ya se a porque considera que hay desgate o por estrategia, el chavismo tiene la carta de proponer el adelanto de elecciones y no duden que, si lo hace, el TSJ y el CNE “obedecerán” sin chistar.

Diálogo y las sanciones

Un escenario paralelo en el que también se juega es en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición, la cual ven muy de cerca desde Estados Unidos y la Unión Europea.

Cada vez son más las versiones que apuntan que EE.UU. está dado a conceder la reducción o eliminación absoluta de las sanciones a Venezuela si la Administración Maduro también cede y facilita unas elecciones presidenciales, sino transparentes, al menos de apariencia “justas”. Incluso pueden ceder hasta habilitando candidatos defenestrados,

En esto negocian desde hace bastante representantes del chavismo, la Administración Biden, con beneplácito de la oposición, aunque públicamente lo niegue.

Un factor determinante en este juego es el petróleo, y Maduro no dudará en venderlo todo al imperialismo a cambio de permanecer en el poder. Lo cual no tiene nada de revolucionario, ya que estaría calcándose en las figuras autocráticas de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, fichas de EE.UU. para su momento.