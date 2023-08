Seir Contreras a Luis Olavarrieta: Debes adivinarlo

Tras el despido del periodista Seir Contreras del canal Globovisión, han surgido muchos detalles. En una entrevista con Luis Olavarrieta, Contreras comenzó diciendo: “La línea editorial del canal (Globovisión) no nos queda muy clara cuando trabajamos allí… tienes que ir adivinando cómo funciona”, al tiempo que admitió que esto le permitió “asumir cierta libertad en algunos temas”.

El periodista, que ahora se ha vuelto viral, reconoce que tuvo “varios enfrentamientos” con algunos representantes del Gobierno y de la oposición, pero que “no hubo un llamado de atención por parte de los superiores”, aunque le advirtieron que fuera “más cauteloso” para “no asustar” a los entrevistados.

“Toqué una tecla sensible, el país lo entiende, mencioné a una persona específica que no debí mencionar, en algún momento sí me dijeron que evitara mencionar nombres específicos”, continuó Seir.

Ante la pregunta de Olavarrieta sobre cómo se siente al ser despedido después de su declaración contundente y de pasar de ser la voz del pueblo, Contreras aseguró: “Creo que el país se identificó con lo que dije, el 99% de los mensajes que recibí han sido de solidaridad y de identificación”.

También defendió su punto de vista como periodista. “No hice nada extraordinario, simplemente cumplí con mi deber, hice mi trabajo”.

Lo despidieron a través de una llamada telefónica

A las 5 de la tarde del martes, Seir recibió una llamada telefónica de un gerente del canal y “ocurrió lo que el país veía venir, simplemente me dijeron: Cónchale Seir, te tengo que decir lo que no quería decirte, estás fuera de la planta, a partir de mañana ya no estarás en el programa por instrucciones de la directiva”.

No hubo más explicaciones, solo que en algunas ocasiones algún directivo le mandaba a decir que “esas cosas que había dicho, las podía decir en mis redes personales pero no en su canal de televisión”.

Aclaró que, a pesar de haber trabajado en el canal del Estado (VTV) hace algunos años, no es afín al Gobierno, y también lo despidieron de allí, “por una foto con María Corina Machado” y hasta lo acusaron de “infiltrado”, pero en ese momento no había tanto auge de las redes sociales como en la actualidad.

Lee también: En otra entrevista, Seir Contreras confronta a una diputada del PPT sobre gastos innecesarios como las “camionetas muy costosas” en las que andan (+Video)

Noticia al Día