El financiamiento con “Bonos de Prenda” da inicio a sus operaciones en Bolpriaven

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo la primera operación financiera en la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven), a través del instrumento de compraventa de “Bono de Prenda”. Esta iniciativa ofrece nuevos instrumentos para desarrollar el mercado de valores nacional y el agronegocio en el país.

Esta operación consiste en un contrato en el cual un puesto de bolsa vendedor, en representación de su cliente, vende un Bono de Prenda a un puesto de bolsa comprador. Los Bonos de Prenda son documentos financieros emitidos por un Almacén General de Depósito, de acuerdo con las leyes vigentes en Venezuela que regulan el tema.

Estos bonos pueden ser negociados en operaciones financieras, siempre y cuando el Certificado de Depósito correspondiente represente bienes subyacentes, por su naturaleza o destino agrícola.

La operación realizada a través de Bolpriaven fue registrada el jueves 24 de agosto para la rueda de negocios del viernes 25 de agosto. Consistió en la venta de 237 toneladas métricas de maíz amarillo a un precio de US$ 263,00 por tonelada métrica. El plazo de vencimiento fue de 60 días y el rendimiento anual del Bono de Prenda fue del 10%. El valor nominal del bono fue de US$ 62.331,00, acordándose la operación a US$ 49.864,80.

Con esta operación se inicia una nueva fase en la bolsa agrícola de Venezuela, facilitando el financiamiento de gremios, agroindustrias y empresas que cuenten con inventarios de productos agrícolas que puedan ser monetizados. Por otro lado, también ofrece oportunidades para inversionistas interesados en rendimientos del mercado de valores respaldados por productos.

Esta operación de Bono de Prenda fue realizada por el puesto de bolsa Agronet Casa de Bolsa de Productos Agrícolas.

Hasta la fecha, se han realizado un total de 14.044 operaciones en la modalidad de entrega física anticipada, acumulando un valor en bolívares de Bs 19.756.844.560,78 o US$ 744.790.906,47, al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota de prensa.