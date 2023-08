“¡Vamos a evitar que CITGO sea rematada!”: la advertencia de los trabajadores a la oposición

Iván Freites, líder sindical de la industria petrolera, ha advertido que si no se reconoce la deuda, se presentará una demanda internacional contra Citgo, Pdvsa ad-hoc y la Asamblea Nacional del 2025.

En un video publicado en sus redes sociales, Freites hace un llamado especial a los líderes de la oposición, como Dinorah Figuera, Juan Guaidó, Julio Borges, Henry Ramos Allup y Omar Barboza, para que reconozcan la deuda pendiente con los trabajadores de Pdvsa, que tienen pasivos pendientes desde 2002.

Freites señala que ha enviado una carta a los miembros de la Asamblea Nacional del 2015, exigiendo el reconocimiento de la deuda pendiente con los trabajadores.

“Desde 2022, miles de trabajadores de la industria petrolera han sido despedidos y no se nos han pagado nuestros pasivos… exigimos a Pdvsa ad-hoc que ya es hora, no podemos esperar a que Citgo sea rematada y los venezolanos no hagan nada”, advierte.

La acción tiene como objetivo evitar el remate de Citgo. Freites afirma que en Venezuela impera la ilegalidad y la violación de los derechos humanos, y no cree que los líderes de la oposición estén del lado de aquellos que han violado sus derechos.

Hace hincapié en que “el llamado es a los trabajadores para salvar Citgo y lograr que esta gente (la oposición) reconozca la deuda con los trabajadores”.

“Si no obtenemos respuestas, la demanda no solo se dirigirá contra Citgo, sino que será una denuncia internacional contra Pdvsa ad-hoc y la Asamblea Nacional (del 2015), si no reconocen los derechos de los trabajadores”, concluye.