Yulimar Rojas buscará su cuarto título en Budapest este viernes #25Ago

Yulimar Rojas buscará su cuarto título en Budapest este viernes.

Yulimar Rojas está lista para buscar su cuarto título en salto triple en el Mundial de Budapest. La final de la disciplina será este viernes durante la sesión vespertina a las 19:35 pm en Hungría (1:35 pm hora de Venezuela).

Rojas, de 27 años de edad, llegó a la gran final de Budapest en su primer intento con un salto de 14.59 metros. Con la clasificación asegurada, la atleta confesó posteriormente que decidió no arriesgarse y retirarse a descansar para la gran final.

Mañana a la 1:35pm tenemos una cita ❤️ La final de #SaltoTriple en el Mundial #Budapest2023 @WorldAthletics ✨ Gracias por los bonitos mensajes que se convierten en energía ✨ pic.twitter.com/KEZQmczAbE — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 24, 2023

Por los momentos, la reina del salto triple es la única atleta femenina que ostenta tres títulos mundiales. La joven ganó en las ediciones pasadas, Londres 2017, Doha 2019 y Eugene 2022.

Aunque aseguró que, como siempre, se espera que rompa el récord (15.74 metros) también está en el campeonato para divertirse. Rojas aseguró que en Budapest es una oportunidad para ella de alcanzar su sueño. Y está lista para lograrlo.

«Tengo mucho que dar, estoy comprometida con eso, y la temporada ha sido óptima. He intentado estirarla para llegar en mi mejor forma a este Mundial. Estoy persiguiendo mi sueño, mi objetivo y nada me va a detener hasta lograrlo. Los 16 metros es la meta de mi equipo, de mi familia, mía y de todos los que me envían energía para estar fuerte y conseguirlo. Cada día estoy más cerca y espero brindarles una gran alegría en este campeonato”, declaró.

La transmisión en vivo de la competencia se podrá sintonizar por medio de Meridiano TV.

texto de: elnacional