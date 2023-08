Venezuela: Monumento a la dignidad Por Pedro Arcila

En los años transcurridos desde el inicio del milenio, Venezuela ha experimentado una transformación de gran aliento; sin embargo, las transformaciones no siempre resultan positivas, y se evidencia en reformas que resultan retrasos importantes en la condición de civilidad que debe predominar en el mundo moderno. Aunque los cambios no solo han sido en cuanto a la fachada, institucionalmente se ha jugado con llamar a cada proceso con un nombre genérico que revela un folklorismo obsoleto y degradante.

Desde el poder político se ha creado un vicio por renombrar cada elemento dentro de lo que conforman un estado de derecho; así no existe la ciudadanía sino que se impone una nomenclatura discrecional que separa por grupos de pensamientos a quienes sean afectos al régimen con designaciones de simbología castrense, mientras a los contrarios se les asignan calificativos despectivos. Desde una simple avenida o calle de pueblo que inmortalizaba a figuras locales, paisanos insignes o héroes nacionales, cuyo fin era simbolizar el agradecimiento de sus coterráneos, se les impuso onomásticos de experiencias (muchas de las cuales resultan odiosas) de quienes desempeñan los cargos de oportunidad, así surgen nuevos diseños geográficos con nombres de extranjeros que nada dicen a nuestro gentilicio, personajes oscuros para la historia nacional, hasta nombres de familiares de funcionarios sin significación para la historia; e incluso funcionarios de poca honorabilidad en el ejercicio de la acción pública, a quien la parca les truncó el camino de tropelías y abusos de poder.

Lo curioso de la experiencia, lo constituye la manera pasiva en la cual la población acepta su nueva designación; así no es extraño escuchar a personajes públicos aceptar sus roles como “escuálidos”, “alacranes” o simplemente “combatientes”. De cada expresión visualiza complejos psicológicos, comportamientos de craso simbolismo psiquiátrico, donde el gobierno diseña patrones que se van difundiendo por los medios de comunicación masiva y se siembran de manera progresiva en las mentalidades precarias, muchas mal alimentadas que resultan en fallas carenciales en la intelectualidad, la autoestima e incluso en la vergüenza personal o familiar, con degradación de la sociedad.

Cuando un dirigente asume que (aunque es parte de la mayoría del país) pertenece a la clase de los “escuálidos”, es el principio de la destrucción de su propia organización; por lo tanto, las consecuencia no pueden ser otras, de que su auto percepción sea asumida por el grueso de la población y su imagen como tal quedará relegada a un fracaso pronosticado, que a la larga termina con mendrugos o parcelas de poderes sin capacidad resolutiva, simples ejecutores de planas diseñadas desde las cumbres del centralismo, simple y silvestre mandadero aunque ostente cargos de gobernador, alcalde o magistrado; individuos con tales perfiles son una calamidad para la sociedad, y se refleja en la precariedad en que terminan viviendo sus seguidores, quienes a la larga buscarán otros derroteros y se expresa en la proliferación de grupúsculos con un vivian de mediana inteligencia que convoca a los decepcionados, a fin de utilizarlos como herramienta para negociados futuros y conformación de parcelas miserables de participación política.

La imagen del “combatiente”, es una revelación dolorosa de pérdida de identidad, en su accionar violento, retador y autosuficiente, se esconde una profunda tristeza por la destrucción de sus propios valores; es una carga emotiva de frustraciones guardadas: vergüenza y decepción que no puede exteriorizar, es un ser infeliz que se auto execró de su seno familiar, de su entorno social para conformar parte de un “club” donde no pasará de ser una ficha frontal para sustentar un proyecto fallido, y sobre todo del que no puede apartarse por el terror que implica tener algún día que responder por los actos deleznables que en algún momento de su “trayectoria” fue ”obligado” a incurrir en contra de las leyes naturales y la conciencia social. Muchos de estos personajes sueñan con un puente para abandonar el barco de la ignominia, ha sido largo su arrastre; sin embargo, un acto de “valentía” en algún momento les hace dejar el estercolero y luego aparecer en una unidad de transporte público de alguna capital suramericana, cantando coplas lastimeras en contra de aquellos a quienes hasta hacía poco hacían loas en los jolgorios oficialista, con un poco de suerte sus balbuceos serán llamados “el himno de la diáspora”, y regresaran también algún día con cara lavada a estrechar las mismas manos a las que en otra oportunidad negó un pan por no ser afín al grupo gobernante.

El escuálido y el combatiente sin embargo, son actores de una misma escena; son instrumentos de la inconformidad, polos opuestos que pudieran atraerse para conformar un eje de acción que pueda revertir más de veinte años de soledad y estío moral. Construir un sueño desde las cenizas de un país envenenado de odio y separado en trazos por la ambición, es un reto que debe unir, confrontar los miedos y los fantasmas de culpas propias y ajenas; de lo contrario no habrá posibilidad de levantar el rostro del polvo de la destrucción, ponerse de pie y decir “presente”, aquí estoy para transitar entre los guijarros y ser parte en construcción de un nuevo amanecer.

De los alacranes ni hablar, son almas minúsculas, la ponzoña que han incubado desde sus orígenes les hace inmune a un pensamiento de solidaridad, su conducta siempre está orientada a la destrucción de sus propias raíces; tal como el animal consume a la propia madre, del mismo modo el alacranato destruye sus instituciones desde adentro: llámese partido político, cuerpo o estructural militar, institución social, sanitaria o educativa. En su mezquindad no tendrá reparos en alimentar sus egos, solo cortando el aguijón será la forma única de soportarlo sin riegos para la colectividad. En momentos de incertidumbre surge la necesidad de mirar hacia atrás, recoger los restos destruidos por la barbarie y hacer un proyecto nuevo de país; llamar a los desechados (aunque se sigan considerando parte del club) que sin sueños y aspiraciones actúan como zombis, sin ideología, con ingentes necesidades de afecto y de conciencia. Rescatar ladrillos desmoronados por la tragedia política venezolana, es un buen principio para hacer nuevas estructuras con un adobe curtido por la desdicha. De la construcción naciente, olvidando el vicio por cambiar nombres a las cosas, calles, ciudades y estados, debe surgir un monumento a la dignidad, un ejemplo para el mundo civilizado de que si se puede, llamado VENEZUELA.

[email protected]