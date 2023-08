Cardi B se declara fan de la música y televisión de un país latino

La rapera Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida por su nombre artístico Cardi B, habló de las críticas en su contra, así como sus influencias: la música y la televisión mexicana, reseña Telemundo.

En entrevista con edición latina de la revista ‘Vogue’, la cantante de madre trinitense y padre dominicano habló del difícil, pero rápido ascenso, que tuvo dentro del mundo del rap, un espacio acaparado por los hombres.

Orgullosa de su herencia caribeña, Cardi B afirma: “La familia de mi mamá siempre vivió alejada de nosotros porque estábamos en la ciudad. Pero la familia de mi papá siempre estuvo cerca. (…) Cuando crecí entendí la diferencia entre color, textura del cabello, etc. y eso me hizo apreciar más el cómo me veía”.

“La música mexicana ha sido una parte importante de mi vida. Amo a Ana Gabriel, a Luis Miguel, a Rocío Durcal, que no es mexicana, pero es prácticamente un ícono de la música mexicana. Son artistas que amo y me encantan”, contó a ‘Vogue’.

“Hay muchas novelas mexicanas que veía cuando era joven y de las que aprendí lecciones de amor”, agregó.

Con información de Telemundo.